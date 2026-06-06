「航の代わりじゃない」吉田麻也が“代役”の憶測否定…“優勝”公言の森保Jを信頼「最初の本田圭佑の発言が今に続いている」
DF吉田麻也(LAギャラクシー)が現地時間5日、日本代表に再合流した。チームはメキシコ・モンテレイで練習場所が2度変わる事態に見舞われたが、吉田は選手たちを信頼。「芝がよくないとか、練習場所が変わるとか、移動に時間がかかるとか、そういうアンコンフォタブル(uncomfortable/不快)なところも、ブレずに動じずに図太くやるべき」と語った。
事前キャンプ3日目はトレーニング開始から小雨が降り、湿度はあるものの、やや涼しい気候のなかで行われた。事前の暑熱対策ができずに試合中の暑さに苦しんだ2014年ブラジル大会もあり、そのリスクも考えられる中、吉田は「天気は難しい。どんなに(スタッフが事前に)視察をして、いいと思ってもこういうことも起こりうる」と説いた。
また、自身の再合流については、一部でMF遠藤航(リバプール)のコンディション不安と結びつける見方が出ていることにも言及。報道陣に対し、遠藤に代わる追加メンバーという憶測を否定した。
「ちなみに僕が来たのは航の代わりじゃないですよ。いろんなとこで見ますけど。普通に考えて、おかしいでしょ。航がダメで俺が入るわけない」
冗談交じりに語ったベテランは、あくまでチームを支える立場として本大会に向けた準備を進めている。
「そればっかりはどのチームにも起こりうること。今ある手札の中でどうやって自分たちでいい状態を作っていくか。彼らはアジア予選もたくさん経験しているし、ヨーロッパでの移動もたくさん経験している。これでブレるなら、もうそもそも目的に辿り着かない」
欧州クラブに移籍するだけでなく、各クラブで結果を残す選手が大幅に増えた森保ジャパンは、目標として“優勝”を公言する。それは、吉田ら海外組が増加したブラジル大会の流れとも似ている。「優勝」という言葉を使った前回を知る吉田は「一歩一歩ですよ」と頂点への道のりを考える。
「初戦がもちろん一番大事だし、そのあとはラウンド32もある。16はもちろん越えなきゃいけないところ。その勇気と謙虚さ、両方持たないといけない」。それはチーム内でも共有されており、「(遠藤)航がそういう発言をしているのは僕も見聞きしている」。言葉が一人歩きしないように、吉田自身も「そのために何をしなきゃいけないかと思っている」と考えを明かした。
14年ブラジル大会から始まった「優勝」という目標を、吉田の目線から振り返る。
「14年のときは本田さんを始め、まずそういう発言をして、それに自分たちがついていくという、その言葉に引っ張られて自分たちが行く感じだった。だけど、今は色んな選手が色んな経験をして、また違った形での発言。一概に比較はできないけど、少なくとも最初の本田圭佑の発言が今に続いている。監督もいつも言っているけど、そういうのを繋いでいくという意味では、うまく繋がってきているんじゃないかと思っている」
ブラジル大会では、グループリーグ初戦でコートジボワールに逆転負けを喫し、大きく勢いを落とした。どれだけ力をつけても、初戦で負ける可能性はゼロにはできない。吉田は改めて「初戦がいかに大事か、皆さん十分にわかっていると思う」と強調。「負ければダメージは大きいと思うけど、プランA、B、Cで考えておかなければいけない」と、多岐にわたる優勝へのルートを見据えていた。
(取材・文 石川祐介)
事前キャンプ3日目はトレーニング開始から小雨が降り、湿度はあるものの、やや涼しい気候のなかで行われた。事前の暑熱対策ができずに試合中の暑さに苦しんだ2014年ブラジル大会もあり、そのリスクも考えられる中、吉田は「天気は難しい。どんなに(スタッフが事前に)視察をして、いいと思ってもこういうことも起こりうる」と説いた。
「ちなみに僕が来たのは航の代わりじゃないですよ。いろんなとこで見ますけど。普通に考えて、おかしいでしょ。航がダメで俺が入るわけない」
冗談交じりに語ったベテランは、あくまでチームを支える立場として本大会に向けた準備を進めている。
「そればっかりはどのチームにも起こりうること。今ある手札の中でどうやって自分たちでいい状態を作っていくか。彼らはアジア予選もたくさん経験しているし、ヨーロッパでの移動もたくさん経験している。これでブレるなら、もうそもそも目的に辿り着かない」
欧州クラブに移籍するだけでなく、各クラブで結果を残す選手が大幅に増えた森保ジャパンは、目標として“優勝”を公言する。それは、吉田ら海外組が増加したブラジル大会の流れとも似ている。「優勝」という言葉を使った前回を知る吉田は「一歩一歩ですよ」と頂点への道のりを考える。
「初戦がもちろん一番大事だし、そのあとはラウンド32もある。16はもちろん越えなきゃいけないところ。その勇気と謙虚さ、両方持たないといけない」。それはチーム内でも共有されており、「(遠藤)航がそういう発言をしているのは僕も見聞きしている」。言葉が一人歩きしないように、吉田自身も「そのために何をしなきゃいけないかと思っている」と考えを明かした。
14年ブラジル大会から始まった「優勝」という目標を、吉田の目線から振り返る。
「14年のときは本田さんを始め、まずそういう発言をして、それに自分たちがついていくという、その言葉に引っ張られて自分たちが行く感じだった。だけど、今は色んな選手が色んな経験をして、また違った形での発言。一概に比較はできないけど、少なくとも最初の本田圭佑の発言が今に続いている。監督もいつも言っているけど、そういうのを繋いでいくという意味では、うまく繋がってきているんじゃないかと思っている」
ブラジル大会では、グループリーグ初戦でコートジボワールに逆転負けを喫し、大きく勢いを落とした。どれだけ力をつけても、初戦で負ける可能性はゼロにはできない。吉田は改めて「初戦がいかに大事か、皆さん十分にわかっていると思う」と強調。「負ければダメージは大きいと思うけど、プランA、B、Cで考えておかなければいけない」と、多岐にわたる優勝へのルートを見据えていた。
(取材・文 石川祐介)