FC東京vsC大阪 スタメン発表
[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(3-4位決定戦)第2戦](MUFG国立)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 1 田中颯
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 58 後藤亘
DF 3 森重真人
DF 15 大森理生
DF 32 土肥幹太
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
MF 71 山田楓喜
FW 11 小柏剛
FW 28 野澤零温
監督
松橋力蔵
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 6 登里享平
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 中村拓海
DF 3 田中隼人
DF 66 大畑歩夢
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 35 吉野恭平
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 39 金本毅騎
監督
アーサー・パパス
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 1 田中颯
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 58 後藤亘
DF 15 大森理生
DF 32 土肥幹太
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
MF 71 山田楓喜
FW 11 小柏剛
FW 28 野澤零温
監督
松橋力蔵
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 6 登里享平
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 13 中島元彦
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 中村拓海
DF 3 田中隼人
DF 66 大畑歩夢
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 35 吉野恭平
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 39 金本毅騎
監督
アーサー・パパス