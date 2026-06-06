[6.6 J1百年構想リーグプレーオフラウンド(3-4位決定戦)第2戦](MUFG国立)

※14:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 1 田中颯

DF 2 室屋成

DF 17 稲村隼翔

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

DF 42 橋本健人

MF 16 佐藤恵允

MF 22 遠藤渓太

MF 27 常盤亨太

MF 37 小泉慶

FW 9 マルセロ・ヒアン

FW 23 佐藤龍之介

控え

GK 58 後藤亘

DF 3 森重真人

DF 15 大森理生

DF 32 土肥幹太

MF 10 東慶悟

MF 33 俵積田晃太

MF 71 山田楓喜

FW 11 小柏剛

FW 28 野澤零温

監督

松橋力蔵

[セレッソ大阪]

先発

GK 23 中村航輔

DF 4 井上黎生人

DF 6 登里享平

DF 27 ディオン・クールズ

DF 44 畠中槙之輔

MF 8 香川真司

MF 10 田中駿汰

MF 13 中島元彦

MF 19 本間至恩

MF 48 柴山昌也

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 2 中村拓海

DF 3 田中隼人

DF 66 大畑歩夢

MF 5 喜田陽

MF 7 上門知樹

MF 35 吉野恭平

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

FW 39 金本毅騎

監督

アーサー・パパス