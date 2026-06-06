松本vs奈良 スタメン発表
[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(25-26位決定戦)第2戦](サンアル)
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 21 富澤雅也
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 36 松村厳
MF 40 樋口大輝
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 23 高麗稜太
DF 4 高橋祥平
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 7 松岡瑠夢
MF 18 大橋尚志
FW 19 田中想来
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 33 佐藤大翔
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 15 岡田慎司
DF 2 高畠捷
DF 22 生駒稀生
DF 36 石井大生
MF 11 佐藤諒
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
FW 14 望月想空
監督
大黒将志
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 21 富澤雅也
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 43 金子光汰
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 36 松村厳
MF 40 樋口大輝
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 23 高麗稜太
DF 4 高橋祥平
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 7 松岡瑠夢
MF 18 大橋尚志
FW 19 田中想来
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 33 佐藤大翔
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 15 岡田慎司
DF 2 高畠捷
DF 22 生駒稀生
DF 36 石井大生
MF 11 佐藤諒
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
FW 14 望月想空
監督
大黒将志