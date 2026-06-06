[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(25-26位決定戦)第2戦](サンアル)

※14:00開始

主審:上田隆生

<出場メンバー>

[松本山雅FC]

先発

GK 21 富澤雅也

DF 16 宮部大己

DF 25 白井達也

DF 43 金子光汰

MF 2 小田逸稀

MF 8 深澤佑太

MF 30 澤崎凌大

MF 36 松村厳

MF 40 樋口大輝

FW 9 加藤拓己

FW 41 村越凱光

控え

GK 23 高麗稜太

DF 4 高橋祥平

DF 22 佐相壱明

DF 24 小川大貴

DF 27 二ノ宮慈洋

MF 7 松岡瑠夢

MF 18 大橋尚志

FW 19 田中想来

FW 39 井上愛簾

監督

石崎信弘

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 8 吉田新

DF 16 奥田雄大

DF 33 佐藤大翔

DF 40 吉村弦

MF 7 田村亮介

MF 10 森田凜

MF 20 國武勇斗

MF 50 芝本蓮

MF 54 川崎修平

FW 17 田村翔太

控え

GK 15 岡田慎司

DF 2 高畠捷

DF 22 生駒稀生

DF 36 石井大生

MF 11 佐藤諒

MF 18 後藤卓磨

MF 21 戸水利紀

MF 37 濱名元希

FW 14 望月想空

監督

大黒将志