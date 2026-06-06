タレントの長嶋一茂が５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。父・長嶋茂雄さんへの赤裸々な思いを明かす一幕があった。

この日のトークで共演の石原良純、高嶋ちさ子と両親のどちらと似ているかの話題になると「俺はやっぱり…。あんまりこんなことテレビで言ったことないんだけど…」と口にした一茂。

「本当に嫌だった。父親と比較されるのが」と真剣な表情で続けると「本当に何をやっても、いまだに言われるけど、父親の七光だとか、親のすねかじりとか。今、最終形がバカ息子でしょ」と自虐的に話した。

「野球をやってて親父ってスーパースターだし、みんなが尊敬する人くらいの人だって本当に思ってるし」と続けると「おふくろはプロ野球選手になるのに本当に大反対だった」と明かした。

「何かほめられるようなことをやっても『それは茂雄さんの息子だから当然よね』となるじゃん。失敗することが俺は多いんだけど『長嶋茂雄の息子なのに、なんでこんなに失敗するの』って。結局、何をやっても俺の評価って親父との比較になるの」と続けると「父親の絶大なファンっているじゃん。僕は約４０年前にプロの門をたたいて、泣かず飛ばずで何も期待に応えられない。ずっと期待に応えられないバカ息子でいくわけだよね。野球辞めるまでね」と率直に話した。

さらに「辞めた後もそうなるわけ。俺、日本テレビの『独占！！スポーツ情報』って番組のＭＣになった時に記者会見やったわけよ。そしたら、質問した記者が『一茂さんはお父さんの茂雄さんが日テレとパイプが太いから、この番組のＭＣになったんですか？』って俺に聞いたのよ。まだ、覚えてるよ、約３０年前」と振り返ると「面倒くさいから笑って『はい、そうです』って言ったよ」と口に。

「『長嶋茂雄のファンだけど、お前のファンじゃないよ』ってあからさまに言うヤツがたくさんいたんだもん」と続けていた。