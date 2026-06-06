◇インターリーグ ドジャース1−0エンゼルス（2026年6月5日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数無安打で連続安打が7試合でストップしたもののチームはフレディ・フリーマン内野手（36）のサヨナラ本塁打で劇的勝利を飾った。先発した佐々木朗希投手（24）は7回2安打無失点、メジャー自己最多10三振を奪う好投を見せた。

先発の佐々木は。初回はトラウト、メックラーをともにスプリットで空振り三振に仕留めるなど、14球で無失点。2回2死、6番・ペラザに対して投じた4球目の直球は、渡米後レギュラーシーズンでは最速となる100.6マイル（約161.9キロ）を計測。この球でペラザを一ゴロに打ち取った。佐々木のメジャー移籍後の最速は昨年のワイルドカードシリーズ第2戦・レッズ戦で計測した101.4マイル（約163.2キロ）でレギュラーシーズンでは昨年の東京での開幕シリーズ・カブス戦でマークした100・5マイル（約161.7キロ）だった。

5回1死からマドリガルに初安打となる左越え二塁打を許し、得点圏に走者を背負ったが、慌てることはなかった。8番・オハピーをスライダーで三ゴロ、続くフレイジャーはスプリットで空振り三振に仕留め、力強く右拳を握った。6回には先頭打者を出塁させたが、2番・トラウト、3番・メックラーを直球で連続の見逃し三振に仕留めるなど、危なげなくこの回を終えた。

両軍無得点で迎えた9回裏、フリーマンが昨季チームメートだった相手4番手・イェーツに対しフルカウントからの6球目、高め直球をフルスイング。高々と上がった打球は中堅右に着弾し、劇的勝利を飾った。ベンチで戦況を見ていた大谷も劇的な本塁打に両手を突き上げ、バンザイで喜んだ。

試合後にフリーマンは「ここ4、5回の先発登板は本当に素晴らしい。彼は92〜93マイルのスプリッターを100球投げている。彼が味方で本当に良かった。彼は素晴らしい投球を見せている」と絶賛した。

ネットでも「ようやく適応してきた」、「これを待っていた！」、「最高だよ」、「完全に覚醒して胸いっぱい」、「まさに本格化！」などの声が上がった。