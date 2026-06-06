全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三軒茶屋の喫茶店『喫茶まくあい』です。

素朴なおやつとたわいもない会話に心が和む

線路側の窓から世田谷線が見下ろせる。おやつはチーズケーキとチョコスコーンが定番で毎月限定のおやつも登場。チキンカレーは敢えて普通を目指し、野菜をじっくり煮込んでトロトロに。朝から提供しているため、朝カレーを楽しみに来るご近所さんも多い。

ブレンド550円、チーズケーキ500円

『喫茶まくあい』（左）ブレンド 550円 （右）チーズケーキ 500円

『喫茶まくあい』

三軒茶屋『喫茶まくあい』

［店名］『喫茶まくあい』

［住所］東京都世田谷区太子堂4-14-2AIKIホーム2階

［電話］なし

［営業時間］8時〜18時

［休日］水

［交通］東急世田谷線三軒茶屋駅西口から徒歩1分

撮影／小島昇、取材／井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、チキンカレーの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】喫茶店だけどカレーも人気！ いい朝を始めるのにぴったりな三茶の喫茶店（4枚）