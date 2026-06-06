窓から世田谷線が見える喫茶店。三軒茶屋『喫茶まくあい』で素朴なおやつとコーヒーを
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三軒茶屋の喫茶店『喫茶まくあい』です。
素朴なおやつとたわいもない会話に心が和む
線路側の窓から世田谷線が見下ろせる。おやつはチーズケーキとチョコスコーンが定番で毎月限定のおやつも登場。チキンカレーは敢えて普通を目指し、野菜をじっくり煮込んでトロトロに。朝から提供しているため、朝カレーを楽しみに来るご近所さんも多い。
ブレンド550円、チーズケーキ500円
『喫茶まくあい』（左）ブレンド 550円 （右）チーズケーキ 500円
『喫茶まくあい』
三軒茶屋『喫茶まくあい』
［店名］『喫茶まくあい』
［住所］東京都世田谷区太子堂4-14-2AIKIホーム2階
［電話］なし
［営業時間］8時〜18時
［休日］水
［交通］東急世田谷線三軒茶屋駅西口から徒歩1分
撮影／小島昇、取材／井島加恵
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※画像ギャラリーでは、チキンカレーの画像をご覧いただけます
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。