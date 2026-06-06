今月の注目雑誌から、魅力的な付録「ハローキティのリボン型ミニバッグ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『mini 2026年7月号』（宝島社）の「ハローキティのリボン型ミニバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『mini 2026年7月号』の「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が見逃せない！


宝島社から6月12日に発売される『mini 2026年7月号』（税込1650円）。付録として、「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が付いてきます。

バレエコアブームにぴったり！存在感抜群のリボン型フォルム


この春のストリートでも引き続き注目のバレエコアブームを意識した、存在感のあるリボン型のコンパクトバッグです。甘めのリボンデザインはラフに持つのが正解で、コーデにさりげなく甘さとこなれ感をプラスしてくれます。幅17×高さ12×マチ6cm（最大・約）のミニサイズながら、ハローキティのキャラクター感が一気に華やかさをアップさせます。

ストラップ付きで肩掛けにも対応！片側取り外し可能で使い方自在


肩掛けできる長さのストラップが付いており、片側は取り外し可能なので持ち方のアレンジも楽しめます。手持ちでもショルダーでも使えるため、シーンや気分に合わせた持ち方ができるのが嬉しいポイントです。コンパクトなサイズ感は、必需品を厳選して持ち歩くおでかけにぴったりな一点です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース お買いもの部)