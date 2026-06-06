【付録】リボン型フォルムが存在感抜群！「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が付いてくる『mini 2026年7月号』が6月12日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『mini 2026年7月号』（宝島社）の「ハローキティのリボン型ミニバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月12日に発売される『mini 2026年7月号』（税込1650円）。付録として、「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が付いてきます。
この春のストリートでも引き続き注目のバレエコアブームを意識した、存在感のあるリボン型のコンパクトバッグです。甘めのリボンデザインはラフに持つのが正解で、コーデにさりげなく甘さとこなれ感をプラスしてくれます。幅17×高さ12×マチ6cm（最大・約）のミニサイズながら、ハローキティのキャラクター感が一気に華やかさをアップさせます。
肩掛けできる長さのストラップが付いており、片側は取り外し可能なので持ち方のアレンジも楽しめます。手持ちでもショルダーでも使えるため、シーンや気分に合わせた持ち方ができるのが嬉しいポイントです。コンパクトなサイズ感は、必需品を厳選して持ち歩くおでかけにぴったりな一点です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『mini 2026年7月号』の「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月12日に発売される『mini 2026年7月号』（税込1650円）。付録として、「ハローキティのリボン型ミニバッグ」が付いてきます。
バレエコアブームにぴったり！存在感抜群のリボン型フォルム
この春のストリートでも引き続き注目のバレエコアブームを意識した、存在感のあるリボン型のコンパクトバッグです。甘めのリボンデザインはラフに持つのが正解で、コーデにさりげなく甘さとこなれ感をプラスしてくれます。幅17×高さ12×マチ6cm（最大・約）のミニサイズながら、ハローキティのキャラクター感が一気に華やかさをアップさせます。
ストラップ付きで肩掛けにも対応！片側取り外し可能で使い方自在
肩掛けできる長さのストラップが付いており、片側は取り外し可能なので持ち方のアレンジも楽しめます。手持ちでもショルダーでも使えるため、シーンや気分に合わせた持ち方ができるのが嬉しいポイントです。コンパクトなサイズ感は、必需品を厳選して持ち歩くおでかけにぴったりな一点です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)