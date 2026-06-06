◇交流戦 オリックス―広島（2026年6月6日 マツダ）

オリックスの窪田洋祐外野手（18）が前日5日の緊急昇格に伴うバタバタぶりを明かした。

ナイターの広島戦の試合前練習にも参加していた渡部の登録抹消が当日の状態を確認したうえで決まったため、窪田に1軍昇格が伝えられたのは、ファーム・リーグの阪神戦（SGL）が終了し、大阪・舞洲の球団施設に向けバスで移動している最中のことだった。

そのまま寮で荷造りして広島へ急行したものの、マツダスタジアムに到着したのは試合が6回から7回に差し掛かったころだった。「入ってすぐの観客の多さと声量にびっくりしました」という中、先輩へは「ベンチで会った人に挨拶して、という感じでした」と振り返った。

岸田監督からは6日になってからグラウンドで「失敗してもいいから思い切りやってくれ」と言葉を掛けられたという。

昨秋ドラフトで札幌日大からドラフト4位で入団。ファーム・リーグでは1本塁打、13打点、打率・143と目立った数字は残せていないが、57試合中、48試合に出場しているところは首脳陣の期待の高さを裏付ける。

「1軍にコンディション不良があってというだと思うんですけど、自分の成長につなげたい」と初々しく抱負を口にした。