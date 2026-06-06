◇インターリーグ ドジャース1―0エンゼルス（2026年6月5日 ロサンゼルス）

ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦でサヨナラ勝利を収め「フリーウエー・シリーズ」の連勝を4に伸ばした。先発した佐々木朗希投手（24）は4勝目こそならなかったが、自己最長タイとなる7回を投げ、2安打無失点の好投で勝利に貢献。メジャー移籍後最多の10三振を奪い、先発としては初めて無失点でマウンドを降りた。

初回はトラウト、メックラーをともにスプリットで空振り三振に仕留めるなど、14球で無失点。2回2死、6番・ペラザに対して投じた4球目の直球は、渡米後レギュラーシーズンでは最速となる100.6マイル（約161.9キロ）を計測。この球でペラザを一ゴロに打ち取った。佐々木のメジャー移籍後の最速は昨年のワイルドカードシリーズ第2戦・レッズ戦で計測した101.4マイル（約163.2キロ）でレギュラーシーズンでは昨年の東京での開幕シリーズ・カブス戦でマークした100・5マイル（約161.7キロ）だった。

5回1死からマドリガルに初安打となる左越え二塁打を許し、得点圏に走者を背負ったが、慌てることはなかった。8番・オハピーをスライダーで三ゴロ、続くフレイジャーはスプリットで空振り三振に仕留め、力強く右拳を握った。6回には先頭打者を出塁させたが、2番・トラウト、3番・メックラーを直球で連続の見逃し三振に仕留めるなど、危なげなくこの回を終えた。

先発としては自身初の無失点投球。「ずっと失点が多かったり、イニングも途中で降りたり……。そういう中で、7回しっかりゼロで抑えられたことに関しては、結果だけ見たら前進ですし。パフォーマンスも上がってきているので、しっかりいい方向には来ているかなと思います」と手応えを口にした。

三振も自己最多を更新し、初めて2桁に達する10個を奪った。制球力の良さで自信を持って投げ込めていただけに「早く追い込めているので。自分のペースで投げられている結果かなと思いますし。前に打球が飛ぶよりは三振の方が、アウトとしては完全なアウトなので。そこは求めてやってました」と言う。「何より自分がそこに投げられるっていう状態が大事だと思うので。“ここ投げたら打たれる、打たれない”と感じても、それを実行できなかったら意味がないので。今日に関してはそれを実行できる状態にあった」と狙い通りの投球を遂行してみせた。