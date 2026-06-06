タレントの中山秀征が公開したカッコいい姿に絶賛の声が集まっている。

６日までにインスタグラムで「映画『Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル』ジャパンプレミアに出席させていただきました」と報告。「マイケル ジャクソンの知られざる世界を見事に描いているこの作品！！会場は熱気で大変な盛り上がりでした」と感想を述べ、「レッドカーペットを歩かせて頂き、ちょっぴりマイケル気分！」とつづり、赤のジャケットに黒でストライプ入りのパンツ、キラキラの手袋をつけてレッドカーペットを歩く姿などをアップした。

続けて「ローファーはマイケルが履いていた Ｇ．Ｈ．ＢＡＳＳのローファー！」と明かし、「マイケルは言った、なぜムーンウォークができたか？それはこのローファーがあったからと！！伝説ですよね！」とエピソードを紹介した。最後に「ぜひ映画マイケルをご覧下さい 私も若き日の感動を今一度味わってます」と呼びかけて締めくくった。

この投稿には「さすがヒデさんですね。群馬の誇りです」「衣装お似合い」「ヒデちゃんも」「ローファーカッコいい」「伝説つくって」「マイケル・ジャクソンの再来」などの声が寄せられている。