ヤクルトの池山隆寛監督が5日の日本ハム戦で、メンバー表交換の際に見せたパフォーマンスについての裏話を明かしました。

試合前に両チームの監督同士で行われるメンバー表交換。日本ハムの新庄剛志監督は毎回、ファンを盛り上げるパフォーマンスを見せてきました。そしてこの日はヤクルトと日本ハムの交流戦。池山監督はメンバー表交換の際に、新庄監督をまねてスタイリッシュなマスクをつけて登場しました。

両監督とも両手を高く上げて、スタンドを360度見回しファンの声援に応えるなど、試合前から盛り上げました。

池山監督はそのパフォーマンスを振り返ると「やる前から向こうがやってたから、こっちもやらないといけないのかと思って」と笑顔で答えます。続けて新庄監督からかけられた言葉について「第一声は『楽しみにしてましたよ』って」と述べると、さらには「『優勝ですね』なんて。『いやいや、まだまだ』と話をした」と会話の内容も明かしました。

池山監督はシーズン開幕前、3月に行われた日本ハムとのオープン戦では「手応えをつかめた」と話をしていました。今回、その理由を改めて聞かれると「日本ハムさんに3試合、接戦で終えられたので」と答えました。そしてその見込み通り、ヤクルトは昨季最下位だったにもかかわらず現在セ・リーグ首位。今後も池山監督の口から出る言葉にも注目です。