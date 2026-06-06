単独首位をキープしている出利葉太一郎（撮影：鈴木祥）

写真拡大

＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ　3日目◇6日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞国内男子メジャーの第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー初優勝を狙う25歳・出利葉太一郎がトータル9アンダー・単独首位をキープしている。

【写真】大西魁斗、頭の位置がやばいです

2打差2位に片岡尚之。3打差3位に坂本雄介、5打差4位タイには岩田寛と大西魁斗が続いている。3番パー3でホールインワンを達成したコー・タイチ（香港）は、トータル3アンダー・6位タイ。昨年覇者の?川泰果はトータル2オーバー・23位タイにつけている。賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

＜随時更新＞第3ラウンドのリーダーボード
出利葉太一郎　プロフィール＆成績
打ち出し角度-5が強風対策に　出利葉太一郎は“師匠”が制したコースで初Vへ
メジャー会場で未発表シャフトを発見！ 「高さもスピードもすごい」
渋野日向子が首位争い　全米女子OPリーダーボード