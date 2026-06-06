＜速報＞出利葉太一郎が単独首位キープ 片岡尚之2差追走
＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 3日目◇6日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞国内男子メジャーの第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー初優勝を狙う25歳・出利葉太一郎がトータル9アンダー・単独首位をキープしている。
【写真】大西魁斗、頭の位置がやばいです
2打差2位に片岡尚之。3打差3位に坂本雄介、5打差4位タイには岩田寛と大西魁斗が続いている。3番パー3でホールインワンを達成したコー・タイチ（香港）は、トータル3アンダー・6位タイ。昨年覇者の?川泰果はトータル2オーバー・23位タイにつけている。賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞第3ラウンドのリーダーボード
出利葉太一郎 プロフィール＆成績
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渋野日向子が首位争い 全米女子OPリーダーボード
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