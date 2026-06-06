◇インターリーグ ドジャース1―0エンゼルス（2026年6月5日 ロサンゼルス）

ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦でサヨナラ勝利を収め「フリーウエー・シリーズ」の連勝を4に伸ばした。先発した佐々木朗希投手（24）は4勝目こそならなかったが、自己最長タイとなる7回を投げ、2安打無失点の好投で勝利に貢献。メジャー移籍後最多の10三振を奪い、先発としては初めて無失点でマウンドを降りた。

盤石の立ち上がりだった。初回先頭のネトをスライダー、直球で簡単に追い込むと、最後はスライダーで三ゴロに仕留めた。2番・トラウト、続くメックラーはともにスプリットで空振り三振。14球で初回を終えた。2回2死、6番・ペラザに対して投じた4球目の直球は、渡米後レギュラーシーズンでは最速となる100.6マイル（約161.9キロ）を計測。この球でペラザを一ゴロに打ち取った。

佐々木のメジャー移籍後の最速は昨年のワイルドカードシリーズ第2戦・レッズ戦で計測した101.4マイル（約163.2キロ）でレギュラーシーズンでは昨年の東京での開幕シリーズ・カブス戦でマークした100・5マイル（約161.7キロ）だった。

5回1死からマドリガルに初安打となる左越え二塁打を許し、得点圏に走者を背負ったが、慌てることはなかった。8番・オハピーをスライダーで三ゴロ、続くフレイジャーはスプリットで空振り三振に仕留め、力強く右拳を握った。6回には先頭打者を出塁させたが、2番・トラウト、3番・メックラーを直球で連続の見逃し三振に仕留めるなど、危なげなくこの回を終えた。

佐々木は好投を振り返り「この状態がしっかり続くように。ここ2年間やってきたので、もちろんこのまま球速維持できるか分からないですけど、ある程度、自信はあるのが今の感じですね」とうなずく。ストライクゾーンで積極的に打者と勝負をしに行っている現状について「技術的に、構えたところに自分が投げられなかっただけなので、それが今は実行できる。そこに関しては精神的な変化より、技術的な変化がほぼ全てかなと思います」と変化を口にした。

制球、さらに球威とも思い描くレベルまで上がってきた。「試合の中でも、159（キロ）くらい出ている時もあるので。そこに関しては、ずっと目指してきたところに近づいているので。いい傾向だとは思うんですけど。もっと全体的に上げていけると思うので、そこは慎重にというか、継続してやっていきたいなと思います」と見通しを話した。