人妻との不倫が動画配信者によって拡散された社長が、部下から会社の不正について直談判されるも、「告発でもするか？俺が指示した証拠はねえのに」と開き直り、部下に責任を擦り付けた。

【映像】美月（桜井日奈子）が愛人に投げ飛ばされ、すがりつく衝撃シーン

6月5日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受け、必死に病魔と闘っていた。

その一方、妻の美月（桜井日奈子）は、葵の死亡保険金1億円を愛人の砂山ケンジ（高橋光臣）と総取りしようと目論んでいた。しかし、葵に対して放った暴言がSNSの生配信で世間に晒されて大炎上。特定されたケンジの会社にもクレームの電話が殺到していた。

電話が鳴り止まない砂山コンサルティングのオフィスで、ケンジも「離婚なんてことはありえませんので。融資の件は引き続き……」と対応に追われていた。そこに部下が「取引先からのクレームが殺到して、みんな混乱してます」と報告に訪れるが、ケンジは「そんなのそっちで解決しとけよ！」と怒鳴りつける。

しかし、部下の懸念は社長の不倫だけではなかった。「きちんと説明していただけませんか？ 動画のことも、この空発注のことも。俺は不正に手を貸してしまっていたんでしょうか」と直談判した。

部下からの追及に対し、ケンジは「だったらなんだよ。告発でもするか？俺が指示した証拠はねえのに」と完全に開き直る。さらに「やったのはお前なんだよ。もう後戻りなんてできねえからな。俺たち仲間だろ？」と、部下に責任を擦り付けた。

しかしその後、部下は葵と同僚の岩崎一樹（庄司浩平）の元を訪れる。「砂山社長を内部告発するつもりです。動画の件をきっかけに、自分がこれまで知らずに関与していたことが、色々発覚して……」と強い決意を明かすのだった。

国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した『余命3ヶ月のサレ夫』。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。