井上咲楽、焼きものや炊き込みご飯並ぶ“試作ご飯”4品に反響「健康的で参考になります」「メニューの組み合わせがいい感じ」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】タレントの井上咲楽が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。「試作ご飯」が並んだ食卓を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「メニューの組み合わせがいい感じ」試作ご飯4品
井上は、「試作ご飯」とつづり、食卓に並べられた料理の写真を投稿。お皿に盛り付けられた水餃子のようなメニューをはじめ、お椀に入ったスープ、タッパーに詰められたじゃこの入った炊き込みご飯、ズッキーニの炒め物といった品々を披露している。
この投稿に、ファンからは「手作りで美味しそう」「健康的で参考になります」「メニューの組み合わせがいい感じ」「試作ごはんのクオリティが高い」「試作の次の完成品が楽しみすぎる」「全部美味しそう」などという反響が寄せられている。
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【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「メニューの組み合わせがいい感じ」試作ご飯4品
◆井上咲楽「試作ご飯」公開
井上は、「試作ご飯」とつづり、食卓に並べられた料理の写真を投稿。お皿に盛り付けられた水餃子のようなメニューをはじめ、お椀に入ったスープ、タッパーに詰められたじゃこの入った炊き込みご飯、ズッキーニの炒め物といった品々を披露している。
◆井上咲楽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「手作りで美味しそう」「健康的で参考になります」「メニューの組み合わせがいい感じ」「試作ごはんのクオリティが高い」「試作の次の完成品が楽しみすぎる」「全部美味しそう」などという反響が寄せられている。
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