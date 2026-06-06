井上咲楽、焼きものや炊き込みご飯並ぶ“試作ご飯”4品に反響「健康的で参考になります」「メニューの組み合わせがいい感じ」の声

井上咲楽、焼きものや炊き込みご飯並ぶ“試作ご飯”4品に反響「健康的で参考になります」「メニューの組み合わせがいい感じ」の声