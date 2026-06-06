星野源、金髪に電撃イメチェン 韓国アーティスト公演でお披露目「雰囲気変わりますね」「想像以上に似合っててかっこいい」
【モデルプレス＝2026/06/06】音楽家で俳優の星野源が6月6日までに自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】45歳「紅白」出場歌手「雰囲気変わりますね」金髪に電撃イメチェン
6月5日に行われた韓国のヒップホップアーティスト、イ・ヨンジ（Lee Youngji）の日本単独公演にて、ゲストとして登場した星野。黒髪のイメージから一転、金髪にパーマをかけた新しいヘアスタイルでステージに駆けつけ会場を盛り上げた。コラボレーション楽曲「2 （feat． Lee Youngji）」を共に歌ったヨンジは「星野源先輩がゲストで来てくれた。本当に天使」（※日本語訳）と星野とのオフショットをストーリーズに投稿し、星野も「すごく楽しかった！ありがとうねヨンジ」と嬉しそうにコメントしている。
この投稿に「想像以上に似合っててかっこいい」「コラボレーション最高です」「本当に天使ですね」「イケメンすぎ」「雰囲気変わりますね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】45歳「紅白」出場歌手「雰囲気変わりますね」金髪に電撃イメチェン
◆星野源、イ・ヨンジの東京公演に金髪ヘアで登場
6月5日に行われた韓国のヒップホップアーティスト、イ・ヨンジ（Lee Youngji）の日本単独公演にて、ゲストとして登場した星野。黒髪のイメージから一転、金髪にパーマをかけた新しいヘアスタイルでステージに駆けつけ会場を盛り上げた。コラボレーション楽曲「2 （feat． Lee Youngji）」を共に歌ったヨンジは「星野源先輩がゲストで来てくれた。本当に天使」（※日本語訳）と星野とのオフショットをストーリーズに投稿し、星野も「すごく楽しかった！ありがとうねヨンジ」と嬉しそうにコメントしている。
◆星野源のヘアスタイルに反響
この投稿に「想像以上に似合っててかっこいい」「コラボレーション最高です」「本当に天使ですね」「イケメンすぎ」「雰囲気変わりますね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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