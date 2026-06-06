＝LOVE佐々木舞香「ず〜〜〜っと楽しかった」メンバーとディズニー満喫 お揃い2ショットに「見てるだけで幸せ」「遭遇したら二度見しちゃう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の佐々木舞香が6月4日、自身のInstagramを更新。メンバーとの2ショットを公開した。
【写真】26歳イコラブ人気メンバー「遭遇したら二度見しちゃう」ディズニー満喫ショット
佐々木は「杏奈とディズニー 行ってきた」とメンバーの山本杏奈と東京ディズニーリゾートを訪れたことを報告。「ず〜〜〜っと楽しかった」と記し、「もう大人だから優雅にゆったりまったり過ごそうね、とか言ってたけどめっちゃ乗り物乗るため時間計算してた 結局ね」と振り返っている。投稿された写真には、お揃いのカチューシャを身につけ、頬に手を添えて同じポーズをとる仲睦まじい2人の姿が収められている。
また、ドナルドダックのぬいぐるみを腕に抱いた山本との2ショットやサングラス姿でピースサインをする写真なども載せている。
この投稿は「見てるだけで幸せになる」「最高の組み合わせ」「天使が2人いる」「可愛すぎて尊い」「一緒にディズニー行きたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】26歳イコラブ人気メンバー「遭遇したら二度見しちゃう」ディズニー満喫ショット
◆佐々木舞香、山本杏奈とのディズニー満喫ショット披露
佐々木は「杏奈とディズニー 行ってきた」とメンバーの山本杏奈と東京ディズニーリゾートを訪れたことを報告。「ず〜〜〜っと楽しかった」と記し、「もう大人だから優雅にゆったりまったり過ごそうね、とか言ってたけどめっちゃ乗り物乗るため時間計算してた 結局ね」と振り返っている。投稿された写真には、お揃いのカチューシャを身につけ、頬に手を添えて同じポーズをとる仲睦まじい2人の姿が収められている。
◆佐々木舞香の投稿に「天使が2人いる」と反響
この投稿は「見てるだけで幸せになる」「最高の組み合わせ」「天使が2人いる」「可愛すぎて尊い」「一緒にディズニー行きたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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