下半身のコンディション不良のため、故障班で調整中の巨人・石塚裕惺内野手が６日、ジャイアンツ球場でフリー打撃を再開した。打席が通常の位置よりも５メートルほどバックネット寄りだったが、サク越えを連発するなど力強いスイングを披露した。「ずっと室内で打っていたので、飛距離を確認したかった。確率をもっともっと上げていけるように」と気を引き締めた。

石塚は、泉口のフリー打撃の打球直撃による負傷を受けて４月２１日に緊急昇格し、同２２日の中日戦（前橋）でプロ初スタメン初打点。同２４日のＤｅＮＡ戦（横浜）は「３番・遊撃」でフル出場した。しかし、同２５日のＤｅＮＡ戦の試合前練習中にトレーナーとベンチ裏へ。その後はグラウンドで練習を行わず、試合も欠場し、翌２６日に「下半身のコンディション不良」のため出場選手登録を抹消されていた。

この日は室内で８、９割でのダッシュも行った。「いいフォームで走れるのかとか、走り方に目を向けながら」と、じっくり確認しながら出力を上げた。今後はベースランニングなど野球につながる動きに取り組んでいく予定だ。

１軍の試合は毎日テレビで観戦。「早く復帰して１軍の舞台で野球をやりたい。焦ってはいけないと思うので、できることをやるだけかなと自分に言い聞かせてやっています」と心境を明かした。