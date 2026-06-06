元日本ハム投手の斎藤佑樹氏（38）が6日、神宮で行われたヤクルト―日本ハム戦の始球式に登場。さすがの投球でスタンドを盛り上げた。

エースとして活躍した早大時代に東京六大学野球で慣れ親しんだ神宮に“凱旋”した斎藤氏はこの日が38歳の誕生日。青のポロシャツと水色のパンツという“爽やかルック”で登場し大きな声援を浴びた。

打席に早実の後輩である清宮幸が立つとスタンドからはどよめき。斎藤氏は現役時代を彷彿とさせるフォームから“空振り”を奪って神宮に駆けつけたファンの歓声を浴びた。

大役を終えると「大学時代4年間やっていた球場で、こうやって、ご縁のあるイベントで投げられたということはすごくうれしいです」と白い歯をこぼした。投球については「もう投げられただけで、届いただけで100点だと思います」。誕生日当日の登場については「この始球式を企画していただいて感謝です」とかたった。

神宮への思いについては「やっぱり憧れのマウンドでしたし、今でも僕にとっては聖地です」と笑顔。「自分の野球人生の一端を、育ててくれた場所だと思いますし、引退した今でも憧れのマウンドであることは変わらない。ここでまた投げられたのはすごく幸せなことです」と明かした。

打席に清宮幸が立ったことについては「アップの時に、“幸太郎打てないの？”と聞いたら、“始球式だし、別にいいですよね”とか言って。それで立ってもらって」と経緯を説明。「ファンの方が楽しんでいただくのが一番だと思うので。そういった意味では、すごくいい形になったんじゃないかなと思います」と振り返った。

前日5日からの3連戦は「明治神宮外苑創建100年記念 JINGU STADIUM DAY」として開催され、ヤクルトのナインは国鉄時代の復刻ユニホームを着用。100周年ロゴが入った試合球とベースが使用され、国鉄スワローズデザインの球団旗も掲揚される。