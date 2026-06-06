ナ・リーグ西地区のドジャースは5日（日本時間6日）、本拠地ドジャースタジアムでエンゼルスと対戦。先発の佐々木朗希投手が好投するなど、両チーム息詰まる投手戦に。0－0で迎えた9回裏、フレディ・フリーマン内野手の10号ソロでサヨナラ勝ちを収めた。

■最終回にようやく先制点

この日は、両チームの先発佐々木とリード・デトマーズ投手が好投。佐々木が7回98球を投げて、2安打無失点10奪三振のパフォーマンスを見せると、対するデトマーズも6回2安打無失点6奪三振。2番手以降も相手打線を封じ込め、0－0のまま最終回を迎えた。

そして両チーム無得点の9回裏、無死走者なしでフリーマンは、相手4番手の“元同僚”カービー・イエーツ投手の6球目フォーシームを鮮やかに捉えると、角度38度、速度105.8マイル（約170.3キロ）で舞い上がった打球は、飛距離404フィート（約123.1メートル）で満員の地元ファンが待ち受ける右中間スタンドへと飛び込んだ。

36歳のフリーマンは今季、開幕序盤こそ打撃不振に陥ったものの、徐々に本来のパフォーマンスを発揮。とりわけ5月中旬から好打を連発し、打線をけん引している。試合はドジャースは1－0で勝利。2位ダイヤモンドバックスに7.5ゲーム差をつけて、ナ・リーグ西地区首位を独走している。

先発の佐々木は7回98球を投げて、2安打無失点10奪三振の好投。「1番DH」で出場した大谷は、左翼への強い打球を放ったものの4打数無安打だった。

