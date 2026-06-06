元Folder・AKINA、成長した長女との親子2ショット披露「もうすぐ背、越されそう」 夫はビビる大木
元Folderのメンバーで、歌手・俳優のAKINA（40）が3日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）との親子2ショットを披露した。
【写真】「もうすぐ背、越されそう」AKINAと長女の“背比べ”親子2ショット ※2枚目
AKINAは「大きくなった。長女、あっちゅまー！もうすぐ背、越されそう。抱っこしたいけど、腰が悲鳴〜」と長女を抱いたほほ笑ましい1コマをアップ。「大きくなるって、素晴らしい。でも、ちょっぴり寂しい。親になって、どんどん手がかからなくなっていくことが、嬉しいのに寂しいっていう気持ちを知ったよ」と、子どもの自立を喜びつつも、どこか寂しさが込み上げる母親としてのリアルな葛藤をつづった。
さらに、次女（1）についても触れ、「そして次女は、『ただただ可愛い』なんて言っていたら、あっちゅーまに、1歳半経っていた」と、時の流れの早さに驚きを隠せない様子。最後には「子どもたちの成長を見守りながら、わたしもわたしで、精一杯成長していこう」と、愛するわが子たちに負けないよう、自身の歩みを進めていく前向きな決意を語った。
AKINAは2013年4月、お笑いタレント・ビビる大木（51）と結婚。15年8月に長女、24年11月に次女が誕生した。
【写真】「もうすぐ背、越されそう」AKINAと長女の“背比べ”親子2ショット ※2枚目
AKINAは「大きくなった。長女、あっちゅまー！もうすぐ背、越されそう。抱っこしたいけど、腰が悲鳴〜」と長女を抱いたほほ笑ましい1コマをアップ。「大きくなるって、素晴らしい。でも、ちょっぴり寂しい。親になって、どんどん手がかからなくなっていくことが、嬉しいのに寂しいっていう気持ちを知ったよ」と、子どもの自立を喜びつつも、どこか寂しさが込み上げる母親としてのリアルな葛藤をつづった。
AKINAは2013年4月、お笑いタレント・ビビる大木（51）と結婚。15年8月に長女、24年11月に次女が誕生した。