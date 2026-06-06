のん、タンクトップ×ブルーパンツのオフショに反響「尊すぎる」「眼福」
俳優・アーティストののん（32）が5日までに、自身のブログを更新。自身の2026年カレンダー『non now』5月ページのオフショットを公開し、ノスタルジックな雰囲気が漂う写真に反響が寄せられている。
【写真】「尊すぎる」「眼福」タンクトップ姿ののん
のんは「縁側」と題してブログを更新。「5月カレンダーのオフショット」として、古民家の縁側にたたずむカレンダー撮影時の未公開カットを披露した。
グレーのタンクトップに爽やかなライトブルーのワイドパンツを合わせたナチュラルな装いで、素足のまま縁側に立ち、どこか遠くを見つめる表情を見せたり、木製の引き戸や障子が残る趣ある空間の中で、縁側の柱にもたれかかるショットや、腰掛けながらフルーツ牛乳を手にほほ笑む姿など、どこか懐かしさを感じさせる風景と自然体の表情が印象的なカットとなっている。
最後には「もう6月ですね」とつづりつつ、「non_now」「オフショット」「のんカレンダー2026」とハッシュタグを添えて締めた。
この投稿にファンから「水色のパンツ、インパクト大だけど、とても似合ってます」「古民家とフルーツ牛乳と、のんちゃん、最高な組合せ」「カワイイ」「懐かしい感じがする」「懐かしい雰囲気で最高」「毎度、毎度、オフショットが尊すぎる」「縁側でフルーツ牛乳を見つめる美少年って感じ、最高」「まるで絵のように見えて美しい」「楽しませて頂いて眼福」「よい感じ」などの声が寄せられている。
【写真】「尊すぎる」「眼福」タンクトップ姿ののん
のんは「縁側」と題してブログを更新。「5月カレンダーのオフショット」として、古民家の縁側にたたずむカレンダー撮影時の未公開カットを披露した。
グレーのタンクトップに爽やかなライトブルーのワイドパンツを合わせたナチュラルな装いで、素足のまま縁側に立ち、どこか遠くを見つめる表情を見せたり、木製の引き戸や障子が残る趣ある空間の中で、縁側の柱にもたれかかるショットや、腰掛けながらフルーツ牛乳を手にほほ笑む姿など、どこか懐かしさを感じさせる風景と自然体の表情が印象的なカットとなっている。
この投稿にファンから「水色のパンツ、インパクト大だけど、とても似合ってます」「古民家とフルーツ牛乳と、のんちゃん、最高な組合せ」「カワイイ」「懐かしい感じがする」「懐かしい雰囲気で最高」「毎度、毎度、オフショットが尊すぎる」「縁側でフルーツ牛乳を見つめる美少年って感じ、最高」「まるで絵のように見えて美しい」「楽しませて頂いて眼福」「よい感じ」などの声が寄せられている。