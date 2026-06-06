本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回2安打無失点、メジャー自己最多の10奪三振と好投したが、打線の援護がなく4勝目はならなかった。ファンからも嘆きが漏れている。

佐々木は初回からエンジン全開。トラウトとメックラーを三振に斬ると、2回にはメジャーで自己最速となる100.6マイル（約161.9キロ）もマークした。

5回1死までエンゼルス打線に安打を許さず。マドリガルに二塁打を許したものの、後続を断った。7回2安打無失点で10奪三振はメジャー自己最多だった。

だが、6回まで大谷も3打数無安打など、打線が1点も取れずに佐々木は4勝目を逃した。日本人ファンも肩を落とすしかない。

Xには「1点の援護もなく勝ちがつかないのがやるせ無い…」「朗希、最高のピッチングだった これで勝ちがつかないのは本当に残念だけど」「これぞ朗希 勝ちが付かなくても、素晴らしい投球」「勝ち付けてあげたかったなぁ」「朗希様7回無失点で勝ち投手なれず…？ なにやってんだ…？」などのコメントが寄せられていた。

しかしドジャースは9回裏、フリーマンがサヨナラ本塁打を放ち勝利を飾った。



（THE ANSWER編集部）