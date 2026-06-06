【日本ハム】パ・リーグ新！６年連続安打なるか、山崎福也が「７番・投手」で“二刀流”出場、前日Ｖ弾の水野はベンチスタート…スタメン発表
◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ヤクルト―日本ハム（６日・神宮）
日本ハムの山崎福也投手（３３）が「７番・投手」で“二刀流”として今季初先発する。昨季６月７日のＤｅＮＡ戦（横浜）では「６番・投手」として先発し、７回に右前２点適時打を放ち、杉内（ソフトバンク）に並ぶパ・リーグ投手最長の５年連続安打を記録。今季、安打を放てば新記録となる。前日５日の練習後には、「春の甲子園のセンバツの記録も僕はタイ記録なんですよね。ここ一番に弱いので（笑）。なんとかそれを超えられるようにっていう意識で思っています」。準優勝した日大三時代の２０１０年センバツでは１大会最多タイの１３安打を放った打撃センスを発揮できるか、打席にも注目が集まる。
また、前日５日のヤクルト戦（神宮）で延長１１回に決勝本塁打を放った水野はスタメンを外れた。新庄監督は、５日の試合後、「水野くんずっと出てるから、ちょっと休ませようかな」と話していた。
スタメンは以下の通り。
１（二）大塚
２（三）清宮幸
３（一）レイエス
４（右）万波
５（中）カストロ
６（左）野村
７（投）山崎
８（捕）進藤
９（遊）山県