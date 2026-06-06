Prime Video世界ランキング発表開始 『日本三國』が世界10位＆非英語圏2位、『バチェロレッテ・ジャパン』もランクイン【5/25/26 - 5/31/26】
Prime Videoは、世界中で視聴されているオリジナル作品の週間ランキング「TOP 10 Prime Original Films and Series」を、グローバル向けのAmazon Newsで毎週木曜日に発表すると明らかにした。
【表】4つの週間TOP10【5/25/26 - 5/31/26】
ランキングは、Prime Videoで独占配信されている作品を対象に、「グローバル映画」「グローバルTVシリーズ」「非英語映画」「非英語TVシリーズ」の4部門で集計。毎週月曜日から日曜日までの視聴数をもとに算出される。なお、ドラマシリーズはシーズンごとではなくシリーズ単位で集計される。
初回となる5月25日から31日までのランキングでは、日本作品が存在感を示した。
Amazon MGMスタジオが共同製作として参加し、Prime Videoで新エピソードを世界最速配信しているアニメ『日本三國』が、TVシリーズ部門で世界10位にランクイン。さらに非英語TVシリーズ部門では2位を獲得した。
松木いっかによる同名漫画が原作。核大戦、天災、悪政などにより文明が崩壊した近未来、三国に分裂した日本を舞台に、しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、 豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。 後に奇才軍師と評される天才青年の活躍を描く。
一方、恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』も好調な視聴を記録。5月15日にシーズン4のフィナーレを迎えた同作は、非英語TVシリーズ部門で10位にランクインした。
世界ランキングでは、TVシリーズ部門で恋愛ドラマ『オフキャンパス』が首位を獲得。真面目でアイスホッケーが嫌いな音楽専攻の主人公と、ブライアー大学のモテモテなスター選手との予想外の恋物語を描いた作品。
映画部門ではジョン・クラシンスキー主演の『トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義』が1位となった。CIAを退職したジャック・ライアンは不本意ながらも再び諜報の世界へと引き戻される。極秘の国際任務の影に隠れた凶悪な陰謀が明らかになり、タイムリミットが刻一刻と迫る。ジャックはCIAの仲間であるマイク・ノーベンバーとジェームズ・グリーア、そして有能なMI6諜報員であるエマ・マーロウと手を組み、暴走した秘密作戦部隊に立ち向かい、危険な任務に挑む。
■グローバル映画 週間TOP10
1：トム・クランシー／ＣＩＡ分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
2：システム
3：クライム101
4：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜
5：ワーキングマン
6：ラブミー・ラブミー
7：Mercy／マーシー AI裁判
8：俺の過ち： ロンドン編
9：レッキング・クルー
10：ボールズ･アップ
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：オフキャンパス
2：スパイダー・ノワール
3：ザ・ボーイズ
4：シタデル
5：LOL: Last One Laughing Germany
6：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン
7：インビンシブル 〜無敵のヒーロー〜
8：私たちの青い夏
9：イッツ･ノット･ライク･ザット
10：日本三國
■非英語映画 週間TOP10
1：システム（インド）
2：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
3：俺の過ち（スペイン）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
6：君の過ち（スペイン）
7：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
8：テル･ミー･ソフトリー（スペイン）
9：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
10：タンク（ドイツ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
2：日本三國（日本）
3：精霊たちの家（チリ）
4：マクストン･ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
5：The 50（イタリア）
6：ロマンスの絶対値（韓国）
7：マトカ・キング（インド）
8：エグザム（インド）
9：LOL : Qui rit, sort !（フランス）
10：バチェロレッテ・ジャパン（日本）
【表】4つの週間TOP10【5/25/26 - 5/31/26】
ランキングは、Prime Videoで独占配信されている作品を対象に、「グローバル映画」「グローバルTVシリーズ」「非英語映画」「非英語TVシリーズ」の4部門で集計。毎週月曜日から日曜日までの視聴数をもとに算出される。なお、ドラマシリーズはシーズンごとではなくシリーズ単位で集計される。
Amazon MGMスタジオが共同製作として参加し、Prime Videoで新エピソードを世界最速配信しているアニメ『日本三國』が、TVシリーズ部門で世界10位にランクイン。さらに非英語TVシリーズ部門では2位を獲得した。
松木いっかによる同名漫画が原作。核大戦、天災、悪政などにより文明が崩壊した近未来、三国に分裂した日本を舞台に、しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、 豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。 後に奇才軍師と評される天才青年の活躍を描く。
一方、恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』も好調な視聴を記録。5月15日にシーズン4のフィナーレを迎えた同作は、非英語TVシリーズ部門で10位にランクインした。
世界ランキングでは、TVシリーズ部門で恋愛ドラマ『オフキャンパス』が首位を獲得。真面目でアイスホッケーが嫌いな音楽専攻の主人公と、ブライアー大学のモテモテなスター選手との予想外の恋物語を描いた作品。
映画部門ではジョン・クラシンスキー主演の『トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義』が1位となった。CIAを退職したジャック・ライアンは不本意ながらも再び諜報の世界へと引き戻される。極秘の国際任務の影に隠れた凶悪な陰謀が明らかになり、タイムリミットが刻一刻と迫る。ジャックはCIAの仲間であるマイク・ノーベンバーとジェームズ・グリーア、そして有能なMI6諜報員であるエマ・マーロウと手を組み、暴走した秘密作戦部隊に立ち向かい、危険な任務に挑む。
■グローバル映画 週間TOP10
1：トム・クランシー／ＣＩＡ分析官 ジャック・ライアン 灰色の正義
2：システム
3：クライム101
4：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜
5：ワーキングマン
6：ラブミー・ラブミー
7：Mercy／マーシー AI裁判
8：俺の過ち： ロンドン編
9：レッキング・クルー
10：ボールズ･アップ
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：オフキャンパス
2：スパイダー・ノワール
3：ザ・ボーイズ
4：シタデル
5：LOL: Last One Laughing Germany
6：トム・クランシー／CIA分析官 ジャック・ライアン
7：インビンシブル 〜無敵のヒーロー〜
8：私たちの青い夏
9：イッツ･ノット･ライク･ザット
10：日本三國
■非英語映画 週間TOP10
1：システム（インド）
2：ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜（イタリア）
3：俺の過ち（スペイン）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
6：君の過ち（スペイン）
7：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
8：テル･ミー･ソフトリー（スペイン）
9：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
10：タンク（ドイツ）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
2：日本三國（日本）
3：精霊たちの家（チリ）
4：マクストン･ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
5：The 50（イタリア）
6：ロマンスの絶対値（韓国）
7：マトカ・キング（インド）
8：エグザム（インド）
9：LOL : Qui rit, sort !（フランス）
10：バチェロレッテ・ジャパン（日本）