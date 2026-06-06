◇インターリーグ ドジャース1−0エンゼルス（2026年6月5日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、本拠でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数無安打で連続安打が7試合でストップしたもののチームはフレディ・フリーマン内野手（36）のサヨナラ本塁打で劇的勝利を飾った。先発した佐々木朗希投手（24）は7回2安打無失点、メジャー自己最多10三振を奪う好投を見せた。

先発した佐々木は渡米後レギュラーシーズンでは最速となる100.6マイル（約161.9キロ）を計測するなど、エンゼルス打線を圧倒。2安打に封じ10奪三振の好投で試合をつくった。

両軍無得点で迎えた9回裏、フリーマンが昨季チームメートだった相手4番手・イェーツに対しフルカウントからの6球目、高め直球をフルスイング。高々と上がった打球は中堅右に着弾し、劇的勝利を飾った。ベンチで戦況を見ていた大谷も劇的な本塁打に両手を突き上げ、バンザイで喜んだ。

試合後にフリーマンは「ここ4、5回の先発登板は本当に素晴らしい。彼は92〜93マイルのスプリッターを100球投げている。彼が味方で本当に良かった。彼は素晴らしい投球を見せている」と絶賛した。