「ドジャース１−０エンゼルス」（５日、ロサンゼルス）

ドジャースがサヨナラ勝ちで貯金を再び「１８」に戻した。先発の佐々木朗希投手は７回２安打無失点、メジャー移籍後初となる２桁１０三振を奪う快投。打線の援護無く４勝目は逃したが、完全覚醒のマウンドは勝利で報われた。

九回、先頭のフリーマンが完璧にとらえた打球は右中間席に飛び込んでいった。美しい放物線を描く一撃にベンチの大谷も思わず両手を広げた。本拠地は大歓声に包まれ、ホーム付近で歓喜の輪ができ、興奮は最高潮に達した。

試合後のグラウンドインタビューでは「本当にファンの声援が力になっている」と語り、佐々木について問われると「本当に素晴らしい投球を続けている。ウチのブルペンはすごい。ブルペンゲームになっても勝てると思っていた」と言う。

ヒーローの言葉どおり、劇的な勝利を呼んだのは佐々木だった。初回に１００・４マイルをたたき出した。さらに二回にはメジャー移籍後最速と鳴る１００・６マイル（１６１・９キロ）をマークするなど、立ち上がりからエンゼルス打線を寄せ付けなかった。４回までは無安打投球。五回にマドリガルに左越えの二塁打を浴びたが、最後は２死からフレイジャーを空振り三振に仕留めるとマウンドで吠えた。

続く六回も先頭のネトに安打を許し、１死から二盗を決められた。得点圏に走者を置いたがまったく動じず。後続を落ち着いて打ち取ると、メジャー最長タイとなる七回のマウンドでは２三振を奪い２桁１０奪三振に到達。ベンチへ戻る際にはスタンドから「ロウキ」コールもわき起こった。

５月で覚醒への足がかりをつかみ、６月初のマウンドで完全に才能を開花させた形となった佐々木。何とか打線も援護したかったが、エンゼルス先発デトマーズに抑え込まれた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手は１、２打席と連続三振に倒れ、第３打席は浮いたボールをしっかりと捉えたに見えたが、打ち損じで左飛に倒れた。八回の第４打席では鋭い打球を放つも左翼手につかまれ、８試合ぶりのノーヒットゲームになった。

チームは前夜、逆転サヨナラ負けを喫していた。それでも本拠地に戻り、佐々木が負の連鎖を断ち切るかのような快投で流れを呼んだ。