俳優の仲野太賀（33）が主演を務め、豊臣秀長役を演じるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は5月31日、第21話が放送され、仲野の父で俳優の中野英雄（61）が竹田城主・太田垣輝延（おおたがき・てるのぶ）役で事前告知なしのサプライズ登場を果たした。約40年の芸歴を誇るが「長年の夢」という念願の大河初出演。“大河ドラマに出演してほしい”の願いを込めて「太賀」と命名した次男との約3分にわたる親子大河初共演も実現。インターネット上で大きな反響を呼んだ。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第21話は「風雲！竹田城」。羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）は荒木村重（トータス松本）に代わり、織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。難しい任務と思われたものの、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）が見事な手腕を発揮。播磨の国衆を織田方に付ける。秀吉は竹中半兵衛（菅田将暉）の案により、さらに西方へ兵を進めることを決め、西播磨へ。一方、小一郎は“空に浮かぶ山城”但馬・竹田城攻めを任され、総大将として初の戦に臨む…という展開。

狙いは、但馬国主・山田家の家臣・太田垣輝延（中野英雄）が管理している生野銀山。小一郎は「わしはこの戦、一滴の血も流さずに終わらせたいのじゃ」。水の補給路を断ち、降伏を勧める策を打つ。

竹田城にある水は残り3日分。輝延は「ならば、半分はわしの元に持ってまいれ。家臣が主君を守るのは当然であろう。いざとなれば、うぬらも朝もやに紛れて水を汲みに行け」と命じた。

数日後、夜。小一郎は敢えてかがり火を消し、藤堂高虎（佳久創）に指示して見つけた水汲み場に敵兵を誘き出した。

小一郎は竹田城に乗り込み、輝延に刀を向ける。「織田家家老、羽柴秀吉が弟、羽柴小一郎じゃ！」――。小一郎は「わしはお主たちを助けたいのじゃ」と敵兵を説得していた。

輝延「離せ！」「おまえら、敵の施しを受けるとは、恥を知れ！飲むなと言うておろうが！何をしておる。早くこいつらを斬らんか！刺し違えてでもわしを助けよ。斬れ、斬れ、斬らんか！それがおまえらの役目であろう！斬れ、斬れ…」

小一郎「（右拳を輝延の顔に見舞い）家臣の命を、何じゃと思っとるんじゃ！（輝延は鼻血を流し）あ、一滴たりとも血は流さぬつもりではあった。が、無理じゃった」「面目ない」

「こうして小一郎は竹田城を無血開城、ほぼ無血開城し、初めてその城代を任されることになりました」（語り・安藤サクラ）

中野は今月1日、同局「午後LIVE ニュースーン」（月〜金曜後3・10）に生出演。愛息から鉄拳を食らうシーンについて「（SNS上で“本気で殴れよ”と言ったのでは？といった投稿を目にしたが）言いました。もし（実際に拳が顔に）当たっても、気にしないでくれ、と。でも（仲野も）プロの俳優ですから、全然（拳は当たらず）」「僕は仲野太賀の大ファン。『豊臣兄弟！』に限らず、ずっと前から応援してきたので。目の前で彼の芝居を見ることができて（撮影が終わっても）ずっと感動しています」。この日は約12分にわたって舞台裏を明かし、涙ぐむ一幕もあった。

オープニングタイトルバックのクレジットは、トメ（最後）が「織田信長（回想） 小栗旬」。トメ前（最後から2番目）の「太田垣輝延 中野英雄」の表示は、具足姿の小一郎＆仲野に重なるタイミング。本編前から“親子共演”となり、SNS上には「息子・仲野太賀さんをバックに、父・中野英雄さんのクレジット。これはカッコよすぎるし…胸アツ」「息子に“大河ドラマに出られるように”と“太賀”と名付け、33年後に息子は大河ドラマの主役に。その息子を背景に、父がクレジット登場の粋な演出」「信長が回想なので、実質、息子で始まり、父で終わるキャストクレジット」などの声も上がった。

次回は7日、第22話「播磨大誤算」が放送される。