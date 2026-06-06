お笑いコンビ・キュウが、３都市を巡る第１１回単独公演「ＧＥＴ ＢＡＣＫ！」（９月８日、愛知・今池ガスホールで開幕）を開催することが６日までに分かった。同所から、同９日に大阪・扇町ミュージアムキューブ、１５〜１６日で東京・座・「高円寺２」をまわっていく。

毎回、新作漫才だけでなく、キービジュアル・映像・音楽・グッズなど全てをセルフプロデュースしている公演。ぴろは「テーマは“大長編”」だとし「今回の単独公演は今までで一番『漫才の単独ではない』かもしれません」と独特のＰＲ。「やり過ぎかな？いや、それくらいやってみようか、といった気持ちで挑みます」と意気込んだ。

また清水誠は「今年の単独は９月の開催に成功しました」と喜びを口にしながら「非常にキュウらしくあると思いますし、また奇跡の始まりを予感してしまいます」と自信。「できれば愛知、大阪、東京の全公演を９月９日に行いたかったのですが、さすがに疲れ過ぎるだろうという理由で断念しました。悔しいですが、ちょうどいい疲れ方をするので是非見に来てください」と呼びかけた。

チケットは、７月２１日からプレイガイドで一般発売。先だって今月８日より、キュウの実験的サロン「研Ｑ室」・タイタン公式サブスク「タイタンの配信」の会員向けに、先行発売される。