1児の母・宮崎宣子、2歳息子から「おいしそーう」と言われた手作り弁当公開「品数の多さにびっくり」「おにぎりの顔がキュート」の声

1児の母・宮崎宣子、2歳息子から「おいしそーう」と言われた手作り弁当公開「品数の多さにびっくり」「おにぎりの顔がキュート」の声