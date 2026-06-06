1児の母・宮崎宣子、2歳息子から「おいしそーう」と言われた手作り弁当公開「品数の多さにびっくり」「おにぎりの顔がキュート」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「おにぎりの顔がキュート」2歳息子から美味しそうと言われた弁当
前日のストーリーズ投稿で、2歳の息子がお弁当を完食したことを報告していた宮崎。この日は「お弁当みたーい おいしそーう って言ってくれましたが、果たして」と息子の反応を紹介するとともに写真を披露している。海苔で顔を表現した小さなおにぎり、ミニサイズのウインナー、鮭のほぐし身、ハンバーグ、揚げ物、煮豆、ブロッコリーなどを彩りよく盛り付けたお弁当と、そのお弁当を見つめる息子の横顔が収められている。
また「作り置きしまくってたのに 冷蔵庫のはほとんど腐ってた」と泣き顔の絵文字を添えて明かしている。
この投稿に、ファンからは「品数の多さにびっくり」「全部美味しそう」「おにぎりの顔がキュート」「愛情伝わってくる」「彩りも栄養も満点」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「おにぎりの顔がキュート」2歳息子から美味しそうと言われた弁当
◆宮崎宣子、息子への手作り弁当披露
前日のストーリーズ投稿で、2歳の息子がお弁当を完食したことを報告していた宮崎。この日は「お弁当みたーい おいしそーう って言ってくれましたが、果たして」と息子の反応を紹介するとともに写真を披露している。海苔で顔を表現した小さなおにぎり、ミニサイズのウインナー、鮭のほぐし身、ハンバーグ、揚げ物、煮豆、ブロッコリーなどを彩りよく盛り付けたお弁当と、そのお弁当を見つめる息子の横顔が収められている。
◆宮崎宣子の投稿に「品数の多さにびっくり」の声
この投稿に、ファンからは「品数の多さにびっくり」「全部美味しそう」「おにぎりの顔がキュート」「愛情伝わってくる」「彩りも栄養も満点」などの声が上がっている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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