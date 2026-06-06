◇MLB ドジャース 1x-0 エンゼルス(日本時間6日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはフレディ・フリーマン選手のサヨナラホームランで劇的勝利を飾りました。

先発の佐々木朗希投手は今季11度目のマウンド。初回にマイク・トラウト選手を空振り三振に仕留めるなど、三者凡退の立ち上がりを見せます。

2回と3回は野手陣の好守にも支えられ、4回までエンゼルス打線をノーヒットに抑える圧巻のピッチングを披露。5回と6回はそれぞれ得点圏に走者を背負いましたが、後続を断って無失点で切り抜けます。

佐々木投手は7回まで無失点に抑えてマウンドを降り、この試合7回98球、2被安打、10奪三振、2与四球、無失点。メジャー移籍後初の2桁奪三振を記録しました。

一方の打線はエンゼルス先発のリード・デトマーズ投手の前に沈黙。大谷翔平選手が2打席連続三振に打ち取られるなど、6回まで2安打のみに封じられました。投手が交代した7回も得点できず、佐々木投手は無失点の好投も勝ち投手の権利を得られませんでした。

8回まで両チーム無得点と緊迫した展開が続いた中、試合の均衡を破ったのはフリーマン選手。9回先頭で打席に入るとセンターへ10号サヨナラホームランを放ち、試合を決めました。

なお大谷選手はこの日2試合ぶりに「1番・指名打者」で先発出場。初回から2打席連続三振に倒れると、第3打席はレフトフライ、第4打席はレフトライナーで4打数無安打。連続試合安打が7で止まりました。