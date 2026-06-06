【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは化石
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、年月が作ったしま模様、受け入れる姿勢、そして心を込めて用意されたメニューという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□う
□□く
ご□□う
ヒント：何万年もかけて砂や泥が積み上がったしま模様。現状に不満を持たないあり方。そして、特別な日にもてなされるぜいたくな食べ物を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「ちそ」を入れると、次のようになります。
ちそう（地層）
ちそく（知足）
ごちそう
どれも正しい日本語になりますね。今回は、気の遠くなるような時間をかけて形成される自然のモニュメントから、穏やかな幸福感を維持するための精神的なアプローチ、さらには感謝の気持ちを込めて振る舞われる特別な日の饗宴までを網羅しました。共通する「ちそ」という響きが、地球が刻んできた悠久の記憶、足るを知ることで得られる心の静寂、大切な人をもてなす至福のひとときを理知的なリズムで結びつけています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、年月が作ったしま模様、受け入れる姿勢、そして心を込めて用意されたメニューという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□う
□□く
ご□□う
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正解：ちそ正解は「ちそ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちそ」を入れると、次のようになります。
ちそう（地層）
ちそく（知足）
ごちそう
どれも正しい日本語になりますね。今回は、気の遠くなるような時間をかけて形成される自然のモニュメントから、穏やかな幸福感を維持するための精神的なアプローチ、さらには感謝の気持ちを込めて振る舞われる特別な日の饗宴までを網羅しました。共通する「ちそ」という響きが、地球が刻んできた悠久の記憶、足るを知ることで得られる心の静寂、大切な人をもてなす至福のひとときを理知的なリズムで結びつけています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)