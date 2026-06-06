◇MLB メッツ5-0パドレス(日本時間6日、ペトコ・パーク)

パドレスの松井裕樹投手はこの日、9回2死から登板。チームの絶対的守護神メイソン・ミラー投手の後をまかされ、打者一人に対し三球三振で仕留める好投を見せました。

松井投手はシーズン前、キャンプ中に左内転筋を痛め出遅れるものの、5月5日に復帰するとここまで好投を続けています。リリーフとして重宝され、回またぎで複数イニングまかされることも多く、難しい役割ながら10試合に登板し失点はわずか『1』、防御率は0.54と素晴らしい成績を残しています。

そして、この日は0-4とビハインドの9回に頭から絶対的守護神のメイソン・ミラー投手が3番手でマウンドに上がります。しかしヒットと盗塁などで2死2塁とし、さらにタイムリーを浴び1点を奪われます。するとこの場面で松井投手にスイッチ。1塁にランナーを背負っていましたが、代打マーク・ビエントス選手と対峙し圧巻の投球をみせました。初球は145キロのストレートでストライクを取ると、その後は2球連続でボールゾーンへと落ちるスプリットを投げ切り、いずれも空振りを奪う三球三振に仕留めました。

チームは敗れるものの、どんな状況でも好投を見せ続ける松井投手。この日は打者一人でしたが、しっかり3球で打ち取り、役目を終えました。