開催：2026.6.6

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 7 - 9 [ブリュワーズ]

MLBの試合が6日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブリュワーズが対戦した。

ロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナー、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロートで試合は開始した。

1回裏、2番 タイラー・フリーマン 5球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 COL 1-0 MIL

2回表、8番 ルイス・レンヒーフォ 6球目を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 COL 1-1 MIL

2回裏、9番 エドゥアルト・ジュリアン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 2-1 MIL

3回裏、4番 ハンター・グッドマン 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 3-1 MIL

9回表、5番 ジェーク・バウアーズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 COL 3-2 MIL、7番 サル・フリリック 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 COL 3-3 MIL、8番 アンドルー・ボーン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 COL 3-5 MIL

9回裏、3番 チャド・スティーブンス カウント3-2から押し出しの四球でロッキーズ得点 COL 4-5 MIL、4番 ハンター・グッドマン 3球目を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 COL 5-5 MIL

10回表、5番 ジェーク・バウアーズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 COL 5-7 MIL、6番 ギャレット・ミッチェル 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 COL 5-8 MIL、7番 サル・フリリック 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 COL 5-9 MIL

10回裏、8番 スターリン・トンプソン 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 7-9 MIL

試合は7対9でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのトレバー・メギルで、ここまで1勝2敗8S。負け投手はロッキーズのフアン・メヒアで、ここまで1勝5敗3S。

ここまでロッキーズは24勝40敗で17.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方ブリュワーズは38勝23敗で（ナ・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 13:50:24 更新