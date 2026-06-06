開催：2026.6.6

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 0 - 5 [メッツ]

MLBの試合が6日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとメッツが対戦した。

パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するメッツの先発投手はクリスチャン・スコットで試合は開始した。

2回表、4番 ジャレド・ヤング 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 SD 0-1 NYM

3回表、2番 ボー・ビシェット 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでメッツ得点 SD 0-2 NYM

5回表、9番 ルイス・トーレンス 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでメッツ得点 SD 0-4 NYM

9回表、7番 ブレット・バティ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 SD 0-5 NYM

試合は0対5でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのクリスチャン・スコットで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はパドレスのマイケル・キングで、ここまで4勝5敗0S。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で0.1回を投げ、0安打、0失点、1奪三振、防御率は0.53となっている。

ここまでパドレスは32勝30敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方メッツは28勝35敗で14.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 13:50:26 更新