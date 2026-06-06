開催：2026.6.6

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 1 - 14 [ナショナルズ]

MLBの試合が6日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとナショナルズが対戦した。

Dバックスの先発投手はメリル・ケリー、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。

1回表、2番 ルイス・ガルシア 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 ARI 0-2 WSH

3回表、1番 ジェームズ・ウッド 4球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 ARI 0-3 WSH、5番 デーレン・リレ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 ARI 0-4 WSH、6番 ホルビト・ビバス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 ARI 0-6 WSH

3回裏、8番 アラミス・ガルシア 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 1-6 WSH

5回表、5番 デーレン・リレ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 ARI 1-7 WSH

6回表、2番 ルイス・ガルシア 4球目を打ってセンターへの満塁ホームランでナショナルズ得点 ARI 1-11 WSH、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 ARI 1-12 WSH

8回表、7番 ディラン・クルーズ カウント1-0から押し出しの死球でナショナルズ得点 ARI 1-13 WSH

9回表、6番 ホルビト・ビバス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 ARI 1-14 WSH

試合は1対14でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのフォスター・グリフィンで、ここまで7勝2敗0S。負け投手はDバックスのメリル・ケリーで、ここまで5勝4敗0S。

ここまでDバックスは33勝30敗で7.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ナショナルズは32勝32敗で11.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 13:50:28 更新