サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）に臨む日本代表は５日（日本時間６日）、メキシコのモンテレイで合宿３日目の練習を行った。この日から代表活動に再合流したＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝は「２日に日本からＬＡに帰って、３日にギャラクシーでトレーニングして昨日飛びました」と“緊急再合流”の経緯を明かした。

そもそもアイスランド戦に向けた５月２５日からの国内合宿のオファーも、１５日のメンバー発表後と急展開だった。３１日のアイスランド戦後に代表を離脱。その後は「子供２人と一緒に飛行機で来て、ちゃんと飛行機の中もケアして、家に着いて時差ボケ対策ケアして学校に送り届ける。そこまでがミッション」とパパとしての役割も全うした。

だが、これから通常の生活に戻ると思われた矢先に再び代表チームに合流することになった。当然家族…特に子どもたちにとっては、パパが家を空けるのはさみしい。娘からは「パパまた行っちゃうの？」というような反応もあったという。

「今までは行っても分からない年齢だったんですけど、今は小学校中学年なので、行くことに対して簡単じゃないですよね」と悲しい気持ちを理解する。その上で娘には「パパは日本のためだよ」と説明したことを明かした。