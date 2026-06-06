パドレスに不穏な空気が漂っている。５日（日本時間６日）の本拠地メッツ戦は０―５で敗れて５連敗。直近１１試合で１勝１０敗と振るわず、ナ・リーグ西地区で一時はドジャースを抜き首位に立っていたチームはダイヤモンドバックスにも抜かれて３位に転落した。

３日（同４日）には今季、新加入したニック・カステラノス外野手（３４）を事実上の戦力外となるＤＦＡにしたことを発表。２度オールスターに選出されたベテランは今季は３９試合に出場して打率１割９分１厘、４本塁打、２０打点と本来の力を発揮していなかった。指揮官と衝突するなどフィリーズを追われ、パドレスにリーグ最低保証年俸約７８万ドル（約１億２４８０万円）に拾われた格好だが、パドレスはそんな問題児を温かく迎え入れ、カステラノス本人もやりがいを感じていた。そんな矢先の戦力外通告となっただけにナインも衝撃が走った。

チームリーダーの主砲、マニー・マチャド内野手（３３）はカステラノスのＤＦＡについて地元メディアに言及。「打ちのめされた。ええ、つらかった。もちろん、彼はチームにとって大きな存在だったから…。訃報は皆にとって衝撃だった」と心境を明かした。

さらに「ＧＭの立場になって、なぜ彼らがそのような決断を下すのかを考えることはあまりない。ただ、ニックのこと、そして彼がロッカールームで私たちにとってどれほど大切な存在だったかを考えると、胸が痛む。本当にショックだ」と沈痛な思いを告白。チームの非情な決断をなかなか受け入れられない様子だ。