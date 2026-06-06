ネーションズリーグ

バレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は熱戦が続いている。世界ランク5位の日本は3日（日本時間4日）の初戦で、同13位のフランスに3-1（23-25、25-12、25-22、25-13）で勝利した。試合中に生まれた“珍光景”に、海外でも反響が広がっている。

それは第3セット。15-16の場面で日本はピンチサーバーで鴫原、さらに宮部も投入。アウトサイドヒッター5人が同時にコートに立つ布陣となった。お互い譲らぬラリーになると、北窓がセッター役を務めて宮部や石川にボールを集める。最後は相手のスパイクがラインを割り、日本が同点に追いついた。フランスが、日本のワンタッチがあったのではないかとチャレンジするも判定は変わらなかった。

実に45秒に及んだラリーに、国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」のアジア専門インスタグラムが反応。動画を公開し「日本チームが、この長いラリーの中で即興のプレーを見せた。そして、それでもやはりポイントをもぎ取った」と記した。

海外ファンにも反響が広がった。「みんながリベロなんだ」「日本選手は全員がリベロの心構えを持っているのね」「セッターもリベロもいないってどういうこと？」「日本の選手は全員がリベロみたいだし、アウトサイドヒッター（OH）でさえ見事なバックトスを上げられるのか」「日本が日本らしくやってる」「実質的に、全員セッター兼リベロ状態」などのコメントが並んだ。

日本は5日（同6日）に行われたウクライナ戦に3-1で勝利し、開幕2連勝を飾った。



（THE ANSWER編集部）