俳優の小澤征悦が６日、キャスターを務める日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）に生出演し、妻でＮＨＫの桑子真帆アナウンサーが第１子を妊娠していることを明かした。

出演者から「ごらんのみなさん、私からいいお知らせがあります。長いこと生きていると、楽しいことが２つ重なることもあるもんで。ひとつは小澤さん、お誕生日だそうで」とこの日、５２歳を迎えたことを祝福された。さらに「お誕生日を祝ったのはいいんですけど、小澤さんが元気で長生きをしないといけない理由がもうひとつあるらしい」と促されると、小澤は「今朝なんですけど、情報が出てありがとうございます。子どもが…妊娠を発表されて。こういう時、男は何も出来ないんだけど。ちゃんとサポートしてあげたいなと思ってて。ありがとうございます」とコメントした。

この日、小澤の所属事務所が桑子アナの妊娠について「事実です。温かく見守っていただければ」とコメントしていた。出産予定日など具体的なことは公表しない。

２人は２０２１年９月に結婚。桑子アナは現在同局の「クローズアップ現代」（月〜水曜・後７時半）の司会を務めているが、時期をみて産休に入るとみられる。ＮＨＫ広報局は「職員個人に関することについてはお答えしていません」としている。