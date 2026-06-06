NECナイメヘンMF佐野航大にシュツットガルトも関心か

オランダ1部NECナイメヘンに所属する佐野航大は、欧州の複数クラブから高い関心を集めているようだ。

ドイツメディア「LigaInsider」が報じたところによると、ドイツ1部のシュトゥットガルトが新たに獲得を検討しているという。

同メディアは、佐野が「複数の欧州クラブのレーダーに残り続けている」と伝えている。直近ではマインツが移籍先候補として取り沙汰されていたが、オランダの放送局「Omroep Gelderland」のレポートにより、シュトゥットガルトも関心を示していることが明らかになった。

レポートによると、佐野はクラブとの契約を2028年まで残しているものの、「長い間、クラブで最も需要の高い選手の一人」と評価されている。

オランダの名門PSVアイントホーフェンも佐野の動向を追っているほか、過去の移籍市場ではアヤックスやイングランドのノッティンガム・フォレストも獲得に興味を示していたとされる。冬にはナイメヘン側が「主力選手を手放したくなかった」という理由で移籍は実現しなかった。

マインツにとっても佐野の動向は関心事であり、今夏に退団の噂がある実兄の佐野海舟の後釜候補として名前が挙がっていた。今季のナイメヘンで充実なシーズンを過ごし、チームを欧州カップ戦への出場権獲得へと導いた佐野の価値は高まっており、「今夏の移籍は決して安価な取引にはならない」と見込まれている。（FOOTBALL ZONE編集部）