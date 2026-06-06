市川團十郎、長男の“急成長”に動揺「会わない間に身長越えた？」 長女との最新2ショットに驚きの声「イケメンと美女」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が5日、自身のインスタグラムを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／13）の2ショットを公開し、長女の身長を超えたように見える長男の姿に反響が集まっている。
【写真】「かなり身長差が出て…」市川團十郎も成長ぶりに動揺！長男＆長女の最新2ショット
團十郎は、長女と長男の仲むつまじい2ショットを公開。2人がピースポーズをした写真では、長男のほうが長女よりも高く見える姿が写っており「う、会わない間に、身長越えた？ のかな、写り方？」と驚き、動揺する心境をつづっていた。
ほかにも、長男が長女に寄り添い、2人で1つのスマホの画面を見つめる姿も披露されており、仲の良さが伝わる瞬間が捉えられている。
長男の成長をのぞかせる投稿に、コメント欄には「2人とも大きくなって〜。きれいなんだわぁ」「これから、まだまだ伸びそう〜」「かなり身長差が出てきましたね！」「すっかり青年になってる！ビックリ！」「イケメンと美女」などと称賛する声や、2人の成長を温かく見守るコメントが多数寄せられていた。
【写真】「かなり身長差が出て…」市川團十郎も成長ぶりに動揺！長男＆長女の最新2ショット
團十郎は、長女と長男の仲むつまじい2ショットを公開。2人がピースポーズをした写真では、長男のほうが長女よりも高く見える姿が写っており「う、会わない間に、身長越えた？ のかな、写り方？」と驚き、動揺する心境をつづっていた。
長男の成長をのぞかせる投稿に、コメント欄には「2人とも大きくなって〜。きれいなんだわぁ」「これから、まだまだ伸びそう〜」「かなり身長差が出てきましたね！」「すっかり青年になってる！ビックリ！」「イケメンと美女」などと称賛する声や、2人の成長を温かく見守るコメントが多数寄せられていた。