市川團十郎、長男の“急成長”に動揺「会わない間に身長越えた？」 長女との最新2ショットに驚きの声「イケメンと美女」

市川團十郎、長男の“急成長”に動揺「会わない間に身長越えた？」 長女との最新2ショットに驚きの声「イケメンと美女」