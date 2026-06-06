俳優の小澤征悦（52）が6日、MCを務める日本テレビ・読売テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜前11・55）に生出演。妻のNHKの桑子真帆アナウンサー（39）の第1子妊娠を報告した。

この日は小澤の52歳の誕生日。番組のラストで読売テレビ報道局特別解説委員の高岡達之氏は「私からいいお知らせがあります。長いこと生きていると楽しいことが2つあるもんで、1つは小澤さんお誕生日です」と誕生日を祝福。続けて、「お誕生日を祝ったのはいいんですが、小澤さんが元気で長生きしないといけない理由がもう1つあるらしい！」と話を振った。

小澤は「今朝なんですけど、情報が出て。ありがとうございます。子供が…。妊娠をね」と発表。「こういう時男は何もできないんだけどちゃんとサポートしてあげたいなって思っています」と意気込んだ。高岡氏から「パパ長生きしろ〜！パパ頑張れ〜」と声をかけられ、小澤はカメラに向かって笑顔で手を振った。

桑子の第1子妊娠はこの日、関係者への取材で分かった。

小澤と桑子アナは2021年に結婚。桑子アナは現在、「クローズアップ現代」（月〜水曜後7・30）の司会を担当している。過去にはNHK紅白歌合戦の総合司会を4回務めたこともある看板アナだ。NHKは本紙取材に「職員個人に関することについてはお答えしていません」としている。