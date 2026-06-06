米大リーグは５日、各地で行われ、ナ・リーグ西地区のドジャースは本拠地でア・リーグ西地区のエンゼルスと対戦、九回にフリーマンがソロ本塁打を放ち１−０でサヨナラ勝ちした。

ドジャースの先発マウンドには佐々木朗希が上がり、今季４勝目はならなかったが７回２安打無失点１０奪三振の快投を見せて勝利に大きく貢献した。３日のダイヤモンドバックス戦で６回無失点の好投で６勝目を挙げ、４日の同戦は出番はなかった大谷翔平はこの日は１番指名打者で先発したが、４打数無安打２三振だった。（デジタル編集部）

エンゼルス ０００ ０００ ０００ ＝０

ドジャース ０００ ０００ ００１×＝１

【佐々木の投球】

一回表、佐々木は落ち着いた立ち上がり。先頭のネトは三ゴロ、２番トラウトをスプリットで三振に仕留めた。３番からも三振を奪った。

二回表、４番アデルを二ゴロに仕留めるなど、この回も三者凡退で抑えた。

三回表、佐々木は二死から９番打者を四球で歩かせ、初めてランナーを許したが、１番ネトは遊ゴロに仕留めた。

四回表、佐々木は先頭の２番トラウトを遊ゴロに抑えた。３番を四球で歩かせたが、続く４番・５番をいずれも見逃し三振に仕留めた。

五回表、佐々木は一死から７番打者に左越えの二塁打を打たれ、初めて安打を許したが、８番を三ゴロ、９番を空振り三振に抑えた。

六回表、佐々木はネトに左前安打を打たれ、この試合初めて先頭打者を出した。続く２番トラウトは低めの直球で見逃し三振に。その後、ネトに二盗を許したが、３番を見逃し三振、４番を三ゴロに抑え、得点は許さなかった。

七回表、佐々木はこの回も２三振奪い、奪三振数は１０個に。佐々木はこの回限りで降板した。

【大谷の第１打席】

エンゼルスの先発は２６歳左腕のデトマース。一回裏、大谷は先頭で打席に立つと、直球２球で追い込まれた。３球目のスライダーは外角に外れカウント１−２。大谷は続く４球目でスイングしたが、勢いある直球がバットにかすってミットに収まり、三振に倒れた。二死から３番フリーマンが四球で出塁したが、ドジャースは無得点。

【大谷の第２打席】

三回裏、二死走者なしで打順が回ってきた。フルカウントからの６球目を見逃したが、ストライクの判定で三振に倒れた。

ドジャースは四回裏、一死から３番フリーマンが中前に安打を放った。これが、両チーム通じて初の安打。続くベッツの四球で好機を広げたが、タッカー、スミスが倒れ先制できず。

【大谷の第３打席】

六回裏、先頭で打席に立った大谷だが、カウント１−１からの３球目の速球を反対方向へ運んだが、もうひと伸び足りず左飛に倒れた。

【大谷の第４打席】

八回裏、一死一塁で打席には大谷。この日初めて走者を置いて迎え、初球の高めを積極的に狙ったが、左翼への鋭いライナーに終わった。

ドジャースは九回裏、先頭のフリーマンがサヨナラアーチを放ち、投手戦に終止符を打った。