テニスの「全仏オープン」は6月5日（日本時間6日）、男子シングルス準決勝が行われ、世界ランク3位で第2シードのアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）が登場した。同27位で第26シードのヤクブ・メンシク（チェコ）との白熱した激闘を7-5、6-2、3-6、6-3で制し、2年ぶり2度目となる決勝の舞台へ進出。長年追い求めてきた悲願のグランドスラム初制覇に、いよいよ“王手”をかけた。

【映像】ズべレフが決勝進出を決めた瞬間の表情

決勝への切符を争う相手は、勢いに乗る20歳の若武者メンシク。第1セットは互いに譲らない展開となったが、第8ゲームで迎えた3度のブレークのピンチを王者の意地で凌ぎ切ると、終盤の第11ゲームで値千金のブレークを奪って先取する。この勝負強さで完全に波に乗ったズベレフは、続く第2セットで圧倒的なパフォーマンスを披露した。第1サーブが入った際のポイント獲得率で驚異の93パーセントを叩き出し、相手にブレークポイントすら握らせない完璧なサービスゲームを展開。リターンでもきっちりと2度のブレークに成功し、あっという間に勝利へリーチをかけた。

第3セットは第6ゲームでこの試合初めてサービスを破られ、若き才能の反撃に遭って1セットを失ってしまう。それでも、29歳となった実力者は崩れなかった。勝負の第4セット、第2ゲームでブレークポイントのチャンスを掴むと、コートの角度を鋭く突いた見事なリターンで相手のミスを誘発してリードを奪取。この虎の子の1ブレークを最後まで死守し、熱戦に終止符を打った。11年連続11度目の全仏参戦で、2024年の準優勝という自己最高成績を超える絶好のチャンスが到来。四大大会での決勝進出は昨年の全豪オープン以来通算4度目となるが、過去3度の決勝はすべて準優勝と苦杯をなめてきただけに、今大会にかける思いは並々ならぬものがある。

幾多の苦難を乗り越え、ついに悲願達成の目前まで迫った姿に、SNS上のテニスファンもドキドキを隠せない。ネット上では「相変わらずズベレフのリターン深いなぁ」とその卓越した技術を称賛する声とともに、「ズベレフに最大のチャンス」「ズベレフ…獲るなら今しかないぞ…」と大舞台での戴冠を力強く後押しするコメントが殺到。「ズベレフほどグランドスラム取ってほしい選手いないかも」「心の底から応援します」と、幾度も涙を飲んできた名手へ寄り添う熱いエールが溢れ返っている。最高の仕上がりを見せている実力者は、最後の大一番でついに勝利の女神を振り向かせるのか。世界中がその瞬間に熱視線を送っている。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）