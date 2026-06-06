6日午後2時から始まる金沢百万石まつりのメインイベント「百万石行列」に向けて主役の利家公役とお松の方役を務める俳優が意気込みを語りました。

百万石行列で前田利家公役を務める俳優・大東駿介さんと、お松の方役を務める俳優・菅井友香さんは6日午前11時半、そろって記者会見に臨みました。

真っ赤な衣装でそろって登場

Q お二人、真っ赤な衣装がお揃いですが、お互いの姿を見てみて、いかがですか。

◇大東駿介さん…「美しいですね、本当に。僕は、この衣装を実際に大河ドラマ『豊臣兄弟』でも着用させていただいている衣装なので、すごく馴染みのあるものです。今回、この伝統あるお祭りに、利家公を演じさせていただくご縁で呼んでいただいたのですけども、やっぱりちょっと緊張するのですけれど、この衣装を着ているとすごく安心感はあります。お松さんの衣装は、まだ劇中でも着ている衣装で、合わせてくださったんでしょうね、きっと。利家のイメージから赤に。すごくぴったりで」

◇菅井友香さん…「大東さんとこうして、大河ドラマ『豊臣兄弟』と同じ利家と松で今回参加させていただけて、お会いしてとても安心しました。そして、この利家の熱い心が映し出されたような、このレモン色の柄がとてもお似合いで、私も身の引き締まる思いです」

『豊臣兄弟』でも利家、お松を演じるふたり

Q 大河ドラマ『豊臣兄弟』でもお二人が利家と松を演じているわけですけれども、いつも大東さんはどんな利家、お松を意識して演じられているのでしょうか。

◇大東駿介さん…「今回の『豊臣兄弟』に関して前田利家で言いますと、とても忠義心が強い、情に厚く、心の一本筋の通った人物として僕は想像しています。実際に前田利家公を調べていく中で、僕が最初に持った印象もそういう方で、それをどう表現できるか。本当にとても魅力的な人物で、今回の『豊臣兄弟』の登場の期間だけではなく、その前後も含めて、僕はもうとても利家公が好きなので、描われていない部分でどう前田利家公の多面的な視点を表現できるかっていうのを常に模索している感じですかね」

◇菅井友香さん…「お松の方、とても芯が強く、利家を支えながらも自分自身をしっかりと持った、たくましく強い女性と感じています。『豊臣兄弟』の中では、旦那様の出世争いで、ねねと言い合いをするシーンとかもあったので、その強さと、あと利家に対する大きな愛をしっかりと表現できたらと思って演じております」

百万石行列への意気込み

Q 今日は百万石行列ですけれども、今のお気持ちは。

◇大東駿介さん…「とても楽しみです。もう本当にこの今年一年、僕は去年からですけども、前田利家公にどっぷり浸かっている、その魅力を本当に体感している一年なので、そのタイミングで利家公として、それだけ愛されている証明と言いますか、この百万石まつりという舞台に呼んでいただけたのは本当に嬉しいことですし、皆さんの声にしっかり応えられるように、僕自身も楽しみながら、皆さんとそういう時間を共にしたいなと思います」

◇菅井友香さん…「石川県の皆様が支えて紡いできた、この百万石まつりにこうしてお松の方で参加させていただけること、とても光栄で嬉しい思いでいっぱいです。今日は、皆様に少しでも楽しんでいただけるように、しっかり役目を果たしたいと意気込んでおります」

金沢の印象は

Q お二人は何度か金沢にも訪れていらっしゃいますけれども、金沢にはどういった印象を持ちましたか。

◇大東駿介さん…「今回、この作品が決まってからもうすでに5度ぐらい来ているんですけど、僕は本当にすごく好きで、基本的に僕は旅が好きなんですけど、その中でも石川はご飯も美味しいし、芸術、文化、美、すべてにおいて魅力的な土地だなと感じます。兼六園も、見れば見るほど魅力的な場所ですし、人も好きなんですけど、すごく五感が研ぎ澄まされるような印象ですね。能登のほうにも僕たち二人で行かせてもらいまして、これから頑張ってまだまだ復興が間に合っていない状態ですけども、そういうタイミングでこの作品に関わらせていただいたから、僕たちができることもあるんじゃないかなと思いながら、常にそれは意識しています。明日、僕は能登にちょっと遊びに行ってみようかなと思っているんですけど、こういう機会をいただいたので本当に感謝しています」

◇菅井友香さん…「私は、この作品の出演が決まってちょうど1年前に金沢に来まして、歴史や文化が息づいているというか、その街並みとその美しさにとても感動しました。私は昨日、前乗りで来たんですけれど、少しだけ時間がありまして、大河ドラマをきっかけに茶道を習い始めたこともあり、ずっと欲しかったこの金沢の大樋焼のお茶碗を買うことができたのがとても嬉しかったです」

百万石行列で楽しみにしていること

Q 行列では、そういった綺麗な街並みを上から見ることになるとは思いますけれども、楽しみにしていることはありますか。

◇大東駿介さん…「楽しみにしていることはもうすべてですけど、実際、お客さんとしてじゃなく、その中心でこういうパレードを見れるっていうのはなかなかないことなので、それはすごく楽しみですし、やっぱり自分が演じている前田利家公を中心としたお祭りって、この前田利家公を演じられるのもきっと人生に一度でしょうし、そのタイミングでこれだけ街の人に愛されている人物のお祭りに参加できるっていうのは、それだけでめちゃくちゃ楽しみですね」

◇菅井友香さん…「沿道に集まられている地元の方々やたくさんの方々と、心が通わせることができたら嬉しいなと思います。あと、こうして演じさせていただいていることに感謝して、お松の方とも繋がることができたら嬉しいなと、この祭りを通して思っています」

豪華絢爛な時代絵巻「百万石行列」へ

会見あとふたりは、利家とお松をはじめとする歴代藩主などをまつる金沢の尾山神社を参拝し、行列の安全と成功を祈願しました。

百万石行列は6日午後2時20分に金沢駅東広場をスタートし、金沢城公園までの市内中心部で豪華絢爛な時代絵巻を繰り広げます。