本拠地エンゼルス戦で快投…初回から剛速球投げ込む

【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回を投げて被安打2、渡米後最多となる10三振を奪い、無失点に抑えて降板した。打線の援護には恵まれず、4勝目はお預けとなった。

初回は100.4マイル（約161.5キロ）を計測し、トラウトとメクラーを三振に仕留めるなど3者凡退。2回には渡米後最速となる100.6マイル（約161.9キロ）を計測して3人を打ち取った。

3回も2死からフレイジャーを歩かせたが、ネトを打ち取って得点は与えなかった。4回は2つの見逃し三振を記録。5回には1死からマドリガルにこの日初被安打となる左越え二塁打を許したが、フレイジャーをスプリットで空振り三振に仕留めた。

6回には先頭ネトを左前打で出塁させたが、トラウトとメクラーを見逃し三振、アデルの三遊間の当たりは三塁手エスピナルが上手く捌き、無失点で終えた。

7回もマウンドに上がると、先頭ウォルトロンをスプリットで空振り三振、2死からマドリガルもスプリットで空振り三振に仕留め、渡米後の自己最多を更新する1試合10奪三振となった。

試合は相手先発デトマーズとの投手戦となった。ドジャース打線は6回まで2安打無得点に抑え込まれ、佐々木を援護できなかった。今季11度目の先発で初めて無失点で降板した。（Full-Count編集部）