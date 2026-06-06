双子の母・中川翔子、晩御飯5品の詳細一挙公開「食卓がお洒落すぎる」「カルピスバターを使うのすごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】歌手でタレントの中川翔子が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食に作った手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳双子出産タレント「カルピスバターを使うのすごい」晩御飯5品
中川は、「晩御飯」とつづり、食卓に並べられた手料理の写真を複数枚投稿。「めちゃおいしくできたーーー！！！」とつづっている写真には、「鱈のムニエルバタポンレモンソース きのこソテー」や、「たことセロリのカルパッチョ ニンニクとカンタン酢あえ」、梅としらすの炊き込みご飯、マンドゥ焼きなど彩り豊かで本格的なメニューの数々が披露されている。
またそれぞれの料理についても、カルパッチョにはハーブソルトやカンタン酢を使っていること、鱈のムニエルは「カルピスバター様がポイント」など詳細を記しており、炊き込みご飯については「初めて作ったけどおいしかった！」と満足そうなコメントも付け加えている。
この投稿に、ファンからは「どのメニューもお店のクオリティ」「食卓がお洒落すぎる」「双子育てながら本格的なの尊敬」「カルピスバターを使うのすごい」「品数が多くて栄養バランスも最高」「お料理上手で旦那さんが羨ましい」などという反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳双子出産タレント「カルピスバターを使うのすごい」晩御飯5品
◆中川翔子、手料理一挙公開
中川は、「晩御飯」とつづり、食卓に並べられた手料理の写真を複数枚投稿。「めちゃおいしくできたーーー！！！」とつづっている写真には、「鱈のムニエルバタポンレモンソース きのこソテー」や、「たことセロリのカルパッチョ ニンニクとカンタン酢あえ」、梅としらすの炊き込みご飯、マンドゥ焼きなど彩り豊かで本格的なメニューの数々が披露されている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どのメニューもお店のクオリティ」「食卓がお洒落すぎる」「双子育てながら本格的なの尊敬」「カルピスバターを使うのすごい」「品数が多くて栄養バランスも最高」「お料理上手で旦那さんが羨ましい」などという反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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