双子の母・中川翔子、晩御飯5品の詳細一挙公開「食卓がお洒落すぎる」「カルピスバターを使うのすごい」の声

双子の母・中川翔子、晩御飯5品の詳細一挙公開「食卓がお洒落すぎる」「カルピスバターを使うのすごい」の声