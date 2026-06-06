超特急カイ＆タカシ、道を聞きやすそうなメンバー回答 “初見で一番声かけづらい”のは？
【モデルプレス＝2026/06/06】超特急のカイ（小笠原海）とタカシ（松尾太陽）が5日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。道を聞くとしたら、聞きやすいメンバーとそうでないメンバーについて語り合う場面があった。
【写真】超特急、“初見で一番声かけづらい”と思うメンバー
この日はリスナーのメッセージから、道を聞きやすそうなメンバーについての話に。タカシは「めっちゃ丁寧に答えてくれそうって思うのはカイ」と即答。「皆優しいんだろうなと思いながら…」という前置きもありつつ「カイやタクヤあたりは、結構ちゃんと色々一緒に調べたりとかしてくれそう」と名前をあげた。
カイも声がかけやすいメンバーとしてタカシをあげ、タクヤについても「メンバー内だったらめんどくさがりそうだけど」と言いつつも「知らない人だったら結構ちゃんと答えてくれそう」と一致した意見となった。
カイは一方「シューヤとかマサヒロはめっちゃ怖いやん！いかついし！」といたずらっぽく口にすると、タカシも「ひとつの壁を超えないといけない…」とこの2人については声がかけづらいと納得の様子。さらにカイは「アロハも喋ってないと真顔だと怖いじゃない？ハルは歩き方がガラ悪いから…」と続け、「初見で一番声かけづらいのユーキじゃない？荷物多いしこの人も旅行してそうって思うし…」と1人ずつ解説を加えた。その後タカシとともに、リョウガは「親切」だと確認しあったカイは、声をかけるとしたら「リョウガ、タクヤ、タカシじゃない？」と結論づけていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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【写真】超特急、“初見で一番声かけづらい”と思うメンバー
◆超特急タカシ＆カイ、道を聞きやすいメンバーは
この日はリスナーのメッセージから、道を聞きやすそうなメンバーについての話に。タカシは「めっちゃ丁寧に答えてくれそうって思うのはカイ」と即答。「皆優しいんだろうなと思いながら…」という前置きもありつつ「カイやタクヤあたりは、結構ちゃんと色々一緒に調べたりとかしてくれそう」と名前をあげた。
◆超特急カイ、道を聞くのに声をかけづらいメンバーは
カイは一方「シューヤとかマサヒロはめっちゃ怖いやん！いかついし！」といたずらっぽく口にすると、タカシも「ひとつの壁を超えないといけない…」とこの2人については声がかけづらいと納得の様子。さらにカイは「アロハも喋ってないと真顔だと怖いじゃない？ハルは歩き方がガラ悪いから…」と続け、「初見で一番声かけづらいのユーキじゃない？荷物多いしこの人も旅行してそうって思うし…」と1人ずつ解説を加えた。その後タカシとともに、リョウガは「親切」だと確認しあったカイは、声をかけるとしたら「リョウガ、タクヤ、タカシじゃない？」と結論づけていた。（modelpress編集部）
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