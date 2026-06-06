◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第２日（５日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

第２ラウンドが行われ、８位で出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は１バーディー、２ボギーの７２で回り、通算１アンダーで、トップと３打差の１３位で決勝ラウンドに進んだ。

「今日のピン位置を見たときに、昨日よりもチャンスにつけるのがタフな一日になると思っていた。午後スタートで風も強かったので、昨日のようにチャンスにつけることはできなかったけど、我慢のゴルフはできた」と冷静に振り返った。

４番パー３はティーショットをグリーン左に大きく曲げながら、２メートルに寄せてパーをセーブ。１４番での３メートルのチャンスは惜しくもカップをそれたが、１７番パー５でグリーン右バンカーからの３打目を２メートルにつけ、この日唯一のバーディーを手にした。

ツアー７勝の実力者は、初のメジャータイトルへ３打差で折り返した。「近いチャンスは作るのは難しいと思うので、５〜６メートルのパットをしっかり打ち切って、１つでも多くバーディーを取れるように頑張りたい。最終日をいい位置で迎えられるように頑張ります」と、瞳に闘志を宿らせた。